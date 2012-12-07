68 yıllık İnci Pastanesi kapatıldı, 1 kişi gözaltına alındı

Taksim'deki yenilenme projesi, tarihi İnci Pastanesi'nin de sonunu getirdi. Komşusu Emek Sineması gibi İnci Pastanesi de Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı.

Emek Sineması'nın kapatılmasına karşı oluşturulan "Emek Bizim İstanbul Bizim" platformuna bağlı çalışma yürüten aktivist D.Ö.'nün gözaltına alınması sırasında, arkadaşları polise engel olmaya çalıştı. Mimar Mücella Yapıcı, Avukat Can Atalay'ın da girişimleri sonçsuz kalınca D.Ö. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yargıtay tahliye kararı verdi

İnci Pastanesi'nin de hizmet verdiği tarihi Cercle d’orient (Serkildoryan) Binası’nda bulunan işyerlerinin tahliyesine başlanması, yerel mahkeme kararının Yargıtay’da kesinleşmesi sonrası oldu.

Serkildoryan kompleksinde restorasyon projesine girişen Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.'nin 2010'da açtığı tahliye davasında, İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararını değerlendiren Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, "Tahliye kararının yerinde olduğuna" karar verdi.

Yargıtay'ın gerekçeli kararında konuyla ilgili 27 Nisan 2011'de çıkan üçlü bilirkişi raporunda üçe iki tahliye yönünde karar çıktığı belirtilerek "tahliyeye gerek olmadan da tadilat yapılabileceği" yönündeki "karşı görüş"e "itibar edilmediği", bu nedenle de tahliye talebinin "yerinde olduğu" ifade ediliyor.

1960 yılında 12 yaşındayken çırak olarak işe başlayan İnci Pastanesi'nin işletmecisi Musa Ateş şunları söyledi:

“Size hoş geldin demek içimden gelmiyor. Sağır sultan duydu ancak bizi yönetenler sesimizi duymadı. Bizim amacımız, bu tarihi bina ve içinde bulunan mekanların aslına uygun yapılmasıydı. Biz onlardan başka bir şey istemedik. Birileri bir kültürü var etmek istiyorsa bu kültürün hakkı birey hakkıdır. Ben bugüne kadar size hizmet etmekten gurur duyuyorum. Ama ne yazık ki benim gurur duymam yetmiyor. Ben herkesten özür diliyorum. Mağdur olan halktır. İnci Pastanesi inci yapan halktır. Halkı hiçe mi saydınız. Utansınlar, arlansınlar. Çünkü bu tarihi mirası bana emanet olarak bırakmışlardır. 1944'den beri İnci Pastanesi aynı yerde devam ediyor. 1960 yılında 12 yaşında buraya geldim. İçeride 24 personel çalışıyordu" dedi.