İnce'yle Erdoğan arasındaki ‘icazet' tartışması sürüyor: Beraber gittiğin kişi söyledi, cumhurbaşkanı olunca açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki ‘icazet tartışması’ devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar mitinginde yaptığı konuşmada İnce’yi ‘yalancılıkla’ suçlarken; CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ise ‘Fethullah Gülen’i ziyaret’ bilgisini Erdoğan’ın Pensilvanya’ya birlikte gittiği kişiden aldığını belirterek, bu ismin kim olduğu cumhurbaşkanı olmasının ardından 24 Haziran sonrasında açıklayacağını söyledi.

Seçim çalışmalarına Çanakkale’de devam eden İnce, “2001’de partiyi kurarken Pensilvanya’ya gidip onay aldın mı, demiştim. ‘Nereden duydun bunu?’ demiş. Açıklıyorum, 2001’de oraya gidip icazet aldığını bana söyleyen kişi, beraber gittiğiniz kişi. O aradı beni, beraber gittik dedi. O kişiye zarar vermek istemiyorum. 24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğumda, o arkadaşın ismini vereceğim. Sen çok merak ediyorsan kiminle beraber gittiğini bir düşün, şimdi aranın bozuk olduğu kişiyi bir düşün. Sen zaten anlarsın” ifadelerini kullandı.

"Gel televizyonlarda konuşalım, danışmanların yanında olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, televizyonda karşılıklı olarak tartışma teklifini de yineleyen İnce, “Sen orada ben burada atıp tutmayalım. Gel, bir televizyon kanalına beraber çıkalım. Geleceği konuşalım, 5 sene sonra yeni meslekler ortaya çıkacak. Sayın Erdoğan, ağız dalaşını bırakalım. Geleceği nasıl kurgulayacağız Türkiye’de, bunu konuşalım. Gelişmiş ülkeler meydanlarda tezek, pislik, çöplük demiyor. Gelişmiş ülkeler uzay madenciliğini konuşuyor, kuantumu konuşuyor, nano teknolojiyi konuşuyor. Gel televizyonlarda bunu konuşalım. Danışmanların yanında olsun, ben tek başıma geleceğim, söz” dedi.

Manisa Akhisar’da miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce’ye "İcazet almak için Pensilvanya’ya gittiğimi ispat edemezsen namertsin. Biz sadece ve sadece halktan aldığımız izinle yola çıktık. Açıkla bakalım ben kiminle gittim Pensilvanya’ya? Açıklamazsan namertsin" diye seslenmişti.

İcazet tartışması, İnce’nin Hürriyet gazetesinden İpek Özbey’e verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’yi kurmadan Fethullah Gülen’den ‘icazet almak’ için Pensilvanya’ya gittiğini iddia etmesiyle başlamıştı. İnce, “Erdoğan partiyi kurmadan önce icazet almak için Pensilvanya’ya gitti mi? Ben kiminle gittiğini biliyorum. Cumhurbaşkanı olmadan açıklayamam, o kişiye zarar veremem” diye konuşmuştu.