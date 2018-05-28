Erdoğan'dan İnce'ye: Açıklamazsan namertsin!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İcazet almak için Pensilvanya’ya gittiğimi ispat edemezsen namertsin" dedi. Erdoğan, "Biz sadece ve sadece halktan aldığımız izinle yola çıktık. İnce, açıkla bakalım ben kiminle gittim Pensilvanya’ya? Açıklamazsan namertsin" diye ekledi.

İnce, Hürriyet gazetesinden İpek Özbey’e verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’yi kurmadan Fethullah Gülen’den ‘icazet almak’ için Pensilvanya’ya gittiğini iddia etmişti. İnce, “Erdoğan partiyi kurmadan önce icazet almak için Pensilvanya’ya gitti mi? Ben kiminle gittiğini biliyorum. Cumhurbaşkanı olmadan açıklayamam, o kişiye zarar veremem” diye konuşmuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında Akhisar'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. 2023'e hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur.Bizim milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik.Birileri laf yapar biz icraat yaparız. Akhisarspor'u tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandıran Akhisar statımız hayırlı olsun. Akhisar uluslararası futbol maçlarında da katılacak. Statımızı yenilemeye karar verdik. AK Parti yatırım demektir, icraat demektir..

"Vah zavallı vah"

-AK Parti yatırım demektir, hizmet demektir. Anamuhaletin Cumhurbaşkanı adayı yatırım matırım anlamam diyor, doğru anlamaz. Yerli otomobil için ne diyor sayın Erdoğan geriden geliyor diyor, şu hale bak ya, 20 yıl geriden geldiğimizi söylüyor vah zavallı vah, otomobil ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ah İnce ah sen nereden geliyorsun. Kanalı İstanbul'u tanımam diyor, senin mensubu olduğun partinin böyle bir şeyi yok ki, bu CHP'nin dikili ağacı var mı?

-Bay Kemal de bir garip. İnce Cumhurbaşkanı adayı olunca Bay Kemal Muharrem gel gel diyor, genel başkan kendisi aday olmuyor, aday gösterdiği şahsı çağrışına bak, işi küçümsüyor.

-AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittiğimi söylüyor, Eyy İnce sana bir nasihatte bulunayım, sen siyasete daha çok çıraksın, siyaset dürüstlük ister. İspat etmezsen namertsin!.. Yanımda olanlar varmış... Ben cevap vermeden açıklayamıyormuş. Bak cevabı verdim. Hadi açıkla. Ben kiminle gittim Pensilvanya'ya, bak bunu açıklaman lazım. Senin genel başkanına alıştık da, sen de bunu söyledin. Aynı yolun yolcususun. Yalanda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.

"Bay Kemal çiftçiyi aç bıraktınız diyor, be insafsız 2,5 katrilyon verdik"

-Yıl sonunda 558 yataklı şehir hastanemizi de Manisa'ya kazandırıyoruz. Manisa'ya köprüler yaparak ulaşımı kolaylaştırdık. Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış Sivas'a hızlı trene ne gerek var diyor, göç başlarmış, bu adamlardan siyasetçi olur mu? Hızlı trenle Manisa'dan Ankara'ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. Manisalı çiftçilere 2,5 katrilyon tarım desteği verdik, Bay Kemal çiftçiyi aç bıraktınız diyor, be insafsız 2,5 katrilyon verdik.

-Manisa'ya yapılan bu hizmetlerden Akhisar da hissesine düşeni alıyor. İmam Hatip lisemizin 200 kişilik pansiyonu hizmete giriyor.Size hayal değil, icraat konuşuyorum. Biz yaparız onlar bakar. Geçen gün şaşırdım. Bay Kemal, tarım endüstrisinden bahsediyor. Demek ki 16 yıllık kalfalık ustalık dönemlerinde tarım endüstrisini bunlara öğretmişiz. Çok anlattık. "Girecek, girmesi lazım" Ya bu iş başladı. Biz şu anda tarım endüstrisini icra ediyoruz. Biz şu anda tarım endüstrisinde geldiğimizde yerli traktör var mıydı? Yoktu. Ama şimdi yerli traktörlerimizi üretiyoruz. Biçerdöverlerimizi üretiyoruz. Sen neredesin ya? Bunlar tarım endüstrisinin atılmış adımları.

"AK Parti'yi kapatmak isteyenler CHP zihniyetiydi"

-Dün 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. Menderes Manisa'ya gelmiş, kendi döneminde inşa edilen ve hala hizmet veren Demirköprü Barajı'nın açılışını yapmıştı. Yapıldığı dönem için çok büyük bir eser olan bu baraj suyuyla topraklarımıza bereket sağlamaya devam ediyor. Merhum Menderes yaptığı bu hizmetlerin bedelini idam sehpasında canıyla ödedi.Ülkemizde birileri dışarıdan da destek alarak milletimize hizmet eden herkese bedel ödetmenin gayreti içindedir. Rahmetli Menderes'i asanlarla Özal'a dünyayı zehir edenler aynıdır. Rahmetli Menderes'i idam edenlerin kararının arkasında hangi zihniyet vardı? Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti vardı. Şu anda da aynı zihniyet bu değil mi? AK Parti'yi kapatmak isteyenler CHP zihniyetiydi. Ne dediler CHP'liler. "Ankara'da adil yargılar var" Hani demokrasi? Ya 360'ı aşkın milletvekiline sahip olan bir iktidar partisini, katakulliyle kapatmaya kalktınız. Ama başaramadınız, başaramayacaksınız.

-İstanbul'a Büyükşehir belediye başkanı oldum aynı zihniyeti karşımda buldum. Başbakan oldum,aynı yapıyı daha da bilenmiş olarak karşımda buldum. Cumhurbaşkanı oldum, aynı çete yine karşımdaydı. 15 Temmuz'da darbe girişimine maruz kaldık. Aynı zihniyet. Tankları selamlayarak, güvenli yerlere çekilerek, kontrollü darbe söylemlerle iftira atarak yine karşımıza çıktı. Ben Marmaris'ten İstanbul'a geliyorum. Bay Kemal, saat 23:17 Atatürk Havalimanı'nda. Ve tanklar orada. On binlerce insan Atatürk Havalimanı'nda. Bay Kemal, tankları selamlıyor. Oradan nereye geçiyor? Bakırköy Belediyesi'ne geçiyor. Ve Bakırköy Belediyesinde kahvesini yudumluyor, TV'leri seyrediyor. Lafa geldiği zaman da şunu söylüyor. Tankların karşısına ben çıkarım diyor. Ne oldu? Kaçtın ya. Nereye kaçtın? Bakırköy Belediyesi'ne kaçtın. Ya siz korkaksınız, korkaklar zafer anıtı dikemez.

"Ellerinde olsa bizi de dar ağacına çıkaracaklar"

-Ellerinde olsa tıpkı Menderes gibi bizi de dar ağacına çıkaracaklar. Ama hamd olsun milletimiz izin vermiyor.Bize imanımız yeter. Bize inancımız yeter. Bize milletimizin sevgisi ve desteği yeter. 24 Haziran'da tercihimizi güçlü meclisten yana kullanıyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?Türkiye'nin son yıllarda içerinde ve dışarıdan maruz kaldığı saldırıları görüyorsunuz. Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Afrin'de 4481 terörist etkisiz hale getirdik. Türk milleti değerleri ve geleceği söz konusu olduğunda 7'den 70'e herkes mücadeleye hazır olduğunu gösterdi.

-Almanya'da mitinglere katılma izni vermiyorlar. PKK'ya veriyorlar değil mi? Bize de yalan söylüyorlar. Teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın önlerini kesenler, güya dergi kapağı denilerek tüm sokağa asılan afişleri polis gücüyle oralarda tutuyorlar. Ya Tayyip Erdoğan için ne derseniz deyin, benim milletimle gönül köprüm var gönül köprüm. Ya bunu kaldıramazsınız ki. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ey Corç, ey Hans, bizim aramızı açamayacaksınız. Ben halkımı Allah için seviyorum, halkım da beni Allah için seviyor. Sanıyorlar ki kapıları kapatırsak bu sevdanın önüne geçeriz. Sanıyorlar ki teröristlere kapı açarsak bu muhabbeti boğarız. Sanıyorlar ki, yalanla, inkarla biz bu aşkı söndürürüz.