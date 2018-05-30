İnce'nin ‘Gülen-Erdoğan görüşmesi' iddiasına kaynak gösterdiği kitabın yazarı, kendini yalanladı: Dedikoduydu

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’yi kurmadan önce Pensilvanya’ya giderek Fethullah Gülen’den icazet aldığı yönündeki iddialarına gösterdiği kaynaklardan biri olan ‘Yenilikçi Hareket’ kitabının yazarı Nasuhi Güngör’den açıklama geldi. Güngör, Erdoğan-Gülen görüşmesine dair kitapta yer alan iddiaların belgelere değil dedikodulara dayandığını söyledi. Güngör, yıllar önce yaptığı bir açıklamada ise kitapta yazdığı her şeyin arkasında olduğunu söylemişti.

TIKLAYIN - Muharrem İnce iddiasını kitaptaki detayla açıkladı: Erdoğan ile Gülen 2000 yılında ABD'de görüşmüş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İnce arasında başlayan ‘Gülen’den icazet’ tartışması devam ediyor. Ziyaret bilgisinin kendisine Pensilvanya’ya Erdoğan’la birlikte giden ve o dönem Cumhurbaşkanı’na çok yakın olan bir isim tarafından verildiğini söyleyen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, bugünkü mitinglerinde ise Güngör’ün kaleme aldığı kitabı kaynak gösterdi. İnce, kitaptan şu bölümü okudu:

“Erdoğan 200 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide, uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen'le de bir araya geldi. Erdoğan-Gülen görüşmesi muhtevasından çok, uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki ekolün bir araya gelmesi açısından dikkat çekiciydi.”

"İddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye dayanmıyor"

İnce’nin kitabından bölümleri mitinglerde okumasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, şunları söyledi:

“Bugün Kırşehir’de Muharrem İnce’nin Yenilikçi Hareket kitabım üzerinden yaptığı konuşmayla ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Söz konusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti’nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu. Kitapta geçen “Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi”yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur.