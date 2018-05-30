Muharrem İnce iddiasını kitaptaki detayla açıkladı: Erdoğan ile Gülen 2000 yılında ABD'de görüşmüş...

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kırşehir mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fethullah Gülen'in 2000 yılında ABD'de görüştüklerini, Erdoğan'a en yakın olan isimlerden Nasuhi Güngör'ün kitabında yer alan detaylarla açıkladı.

Daha önce Erdoğan’a “Partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen’le görüştü” diyen ve Erdoğan cephesi tarafından yalanlanan Muharrem İnce, Kırşehir mitinginde kitapla açıkladı.

İnce, TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör’ün kaleme aldığı “Yenilikçi Hareket” isimli kitapta yer alan; 2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen’in görüştüğünün detaylarının olduğu bölümü açıkladı.

İşte Muharrem İnce’nin kürsüden okuduğu, Nasuhi Güngör’ün 2001 yılında yayımlanan kitabı:

Elindeki kitabı gösterdi

İnce elindeki kitabı göstererek şöyle konuştu:

Yetmez! Şimdi elimde bir kitap var. Erdoğan’ın resmi, Yenilikçi Hareket. Nasuhi Güngör. Erdoğan’ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17-25 Aralık’tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor, bu dostu. Aldı TRT Haber Dairesi başkanı yaptı. Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89’uncu sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama kumandayı sakın duvara atma.

Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi.

Yani 2000 yılının Mayıs ayında Erdoğan’ın Fethullah Gülen ile görüştüğünü yakın dostu TRT Haber Dairesi Başkanı yaptığı kişi bu kitabı yazmış. Şimdi bana 100 bin liralık dava açmış. Yani gözü doymaz, hep sürekli para istiyor. En sonunda diyeceğim ki Darphane’yi sana bağlayalım da sıcak sıcak ye bari, taze çıksın. Muharrem İnce ‘ye 100 bin liralık dava açıyorsun da bu arkadaşını tekzib ettin mi sen? Bu kitap ortada. Gazetecinin biri Erdoğan’a “kitap okuyor musunuz” dedi. “Hayır dedi kitap özeti okuyorum” dedi. Herhalde arkadaşları bu kısmı çıkarmış, özetini öyle vermişler ona. Buna ne diyeceksin? Arkadaşın senin görüştüğünü söylüyor ona sesini çıkarmıyorusun da bana neden dava açıyorsun?”