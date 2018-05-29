'Gülen'den icazet aldı' iddiası yargıya taşındı; Erdoğan, İnce'ye tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Fethullah Gülen'den icazet aldı" iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, İnce'ye100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AKPi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sadece milletten icazet alarak kurulan bir siyasi parti olduğu belirtilen dilekçede, şöyle denildi:

"Ne kuruluş aşamasında ne de sonraki süreçlerde davalının iddia ettiği kişi de dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya kurumdan icazet alınması söz konusu olmamıştır. Türk siyasetine yerleşik olan vesayet odaklarının gölgesinde icazetle siyaset yapma alışkanlığını, birçok bedel ödeyerek değiştirmiş ve herkes için özgür siyaset yapma ortamı sağlamış Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik şikayet konusu iddia ağır bir iftiradır ve hukuken himaye edilmesi de mümkün değildir. Türkiye'de hangi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin öncüsüdür."

Ne olmuştu?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001 yılında Fethullah Gülen’e yaptığı ziyarete ilişkin açıklamasında, “Sayın Erdoğan 2001 yılında partiyi kurdu. Partiyi kurmadan icazet almaya Gülen’e gitti mi? Beraber gittiği kişiyi de biliyorum. 3 Temmuz 2017’de Bekir Bozdağ, ‘Biz gönderirsek reddeder’ diyor. ABD, Gülen’i vermez, Erdoğan da Gülen’i istemez” demişti.