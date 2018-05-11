İnce: Sayın Erdoğan da emekli bir cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin yeni düzeninden mutlu olacak

Göreve gelmesinin ardından Türkiye’de hukukun üstünlüğünü sağlayacaklarını, bağımsız mahkemeler kurulacağını belirten CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu yeni Türkiye’de ‘emekli bir cumhurbaşkanı’ olarak mutlu olacağını söyledi.

Hakkari’de gerçekleştirdiği mitingin ardından özel uçakla Trabzon’a geçen İnce’yi havalimanında CHP’liler karşıladı. Havalimanında bir konuşma yapan İnce, ülkeye huzur getireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Edirne'den Hakkari'ye Trabzon'dan Antalya'ya dört bir tarafını saracağız. Bu ülkeyi normalleştireceğiz bu ülkeyi barıştıracağız bu ülkeye huzur getireceğiz. Huzur olacak inşallah. Bir Suriyeli diyor ki, internette çok gezen bir video: 'Suriye'de Kürtler Arapları beğenmezdi, Araplar Kürtleri beğenmezdi, Sünniler Alevileri beğenmezdi, Aleviler Sünnileri beğenmezdi. Herkes birbirine çamur atardı. İyi geçinemezdik. Sonunda diyor bir baktık ki Gaziantep çöplüğünde buluştuk. Biz başka bir ülkenin çöplüğünde buluşmak istemiyoruz'.

"Sayın Erdoğan gönül rahatlığıyla huzur içinde gelecek Rize'ye evinde dinlenecek"

"81 milyon barışacağız. Sayın Karamollaoğlu’ndan randevu istedim gittim görüştüm başarılar diledim. Sayın Akşener ile görüştüm başarılar diledim. Sayın Demirtaş'a gittim görüştüm başarılar diledim. Sayın Erdoğan ile görüştüm başarılar diledim. Sayın Perincek daha imzasını toplamamıştı Ankara'ya döndüğümde ona da başarılar diyeceğim. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Türkiye’de hukukun üstünlüğü, evrensel kurallar, Bağımsız mahkemeler bunları kuracağız. AK Parti'li kardeşlerimizde bu hukuka sığınacak, adalete sığınacak. Onlar da bizim kardeşimiz fark etmez. Sayın Erdoğan da mutlu olacak bu Türkiye'nin yeni düzeninden. O da emekli bir Cumhurbaşkanı olarak mutlu olacak. Gönül rahatlığıyla huzur içinde gelecek Rize'ye evinde dinlenecek. O da dinlenecek. AK Parti'li vatandaşlarım da bundan hoşlanacak, onlarında hoşuna gidecek.”

"Atatürk nasıl başardı ise biz de başarabiliriz"

Türkiye'de ekonomiyi canlandıracaklarını kaydeden İnce şöyle devam etti:

"Herkesi kucaklayan önce içerde birlik olacak. 81 milyon aynı yöne bakacak. Bunu yaptığımızda Fransa bizim kutsal kitabımıza hakaret edemeyecek. O zaman biz bir olduk mu, iri olduk mu, diri olduk mu güçlü bir Türkiye Fransa'ya haddini bildirecek. Bunu başarabiliriz. Bunu 1919'da Mustafa Kemal Atatürk nasıl başardı ise biz de başarabiliriz. Ne diyordu Gazi: ‘Ordu yoksa kurulur, para yoksa bulunur, silah yoksa alınır' Aynı şekilde biz bu Cumhuriyeti yeniden temellerine oturtacağız. Başı dik, onurlu bir dış politika ile. Güvenli yurttaşlar, can güvenliği olan mal güvenliği olan. Mahkemeleri bağımsız olan Türkiye'de hukuka yargıya dış dünya inandığı zaman yabancı yatırımcı gelecek. Ekonomimiz canlanacak. '3 B kuralı' diyorum. Birincisi barışacağız. 81 milyon barışacak. İkincisi büyüyeceğiz; ekonomimiz büyüyecek. Üçüncüsü bölüşeceğiz; Adil paylaşacağız, bölüşeceğiz. Gelir adaletsizliğinin böyle olduğu bir ülkede barış olmaz. Milyonlarına milyonlar katanlar var, ekmeğe muhtaç olanlar var. Herkesin bir evi, her evin bir maaş olacak. Bunu yapacağız.”