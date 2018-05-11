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“Görüşmede İnce 2 kez kalkmak istedi; Erdoğan, ‘Otur sohbet ediyoruz' dedi”

Erdoğan'dan İnce'ye: Kılıçdaroğlu'nun tarifinde başka özellikler vardı ama sen çıktın

11 Mayıs 2018 02:11

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin çarşamba akşamı AKP Genel Merkezi’ndeki görüşmede iki kez kalkmak istediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise “Otur, sohbet ediyoruz” dediğini aktardı.

CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında konuşan Selvi, Erdoğan ile İne arasındaki görüşmeye dair, ''Görüşme beklenenden uzun sürdü. Görüşmede İnce iki kez kalkmak istiyor ve Sayın Erdoğan otur sohbet ediyoruz diyor. İnce, ben de bu kadar uzun süreceğini beklemiyordum ama iyi bir görüşme oldu'' ifadelerini kullandı.

"Tarifte başka özellikler vardı ama sen aday olarak çıktın"

Erdoğan ile İnce arasında ‘Rize muhabbeti’ ile ilgili de konuşan Selvi, “Sayın Cumhurbaşkanı İnce'nin annesinin kimlerden olduğunu soruyor. Hatta ortak tanıdıkları çıkıyor. Rize çayı içiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadele konusunda bilgi veriyor. Afrin konusunda kararlılıklarını iletiyor. Edirne'den geldiğini ve Hakkari'ye gideceğini söyleyince Sayın Cumhurbaşkanı ‘Bayrak olacak mı?’ sorusunu yöneltiyor” dedi.

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Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı tarifini hatırlatarak İnce'ye “O tarifte başka özellikler vardı. Ama sen aday olarak çıktın” dediğini de aktardı.

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