İnce'den Erdoğan'a: AK Parti’den ayrılanlara “ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor

CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başanı Recep Tayyip Erdoğanın Türkiye ekonomisini anlatırken verdiği 'buzdolabı' örneğini eleştirken, "AK Parti Genel Başkanı'nın çamaşır makinesi satışlarına sığınarak yaptığı açıklamalar yakında emekli siyasetçi olacağının müjdesini vermektedir" dedi. Erdoğan'ın parti kurmasının en doğal hakkı olduğu sözlerini de yorumlayan İnce, "Bir tarafta AK Parti’den ayrılanlara “Ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'daki cuma namazı çıkışı kendisine döviz ve altındaki hareketlilik sorusu yöneltilen Erdoğan, “Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002’de 1 milyon 88 bindi. 2017 itibariyle 3 milyon 107 bin, 2019’da ise 2 milyon 486 bin adede çıktı” yanıtını verdi.

CHP'li Muharrem İnce, Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına atıfta bulunarak, Twitter hesabından şunları yazdı: