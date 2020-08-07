İnce'den Erdoğan'a: AK Parti’den ayrılanlara “ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor

Ayasofya'daki cuma namazı çıkışı kendisine döviz ve altındaki hareketlilik sorusu yöneltilen Erdoğan, “Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002’de 1 milyon 88 bindi. 2017 itibariyle 3 milyon 107 bin, 2019’da ise 2 milyon 486 bin adede çıktı” yanıtını verdi.
CHP'li Muharrem İnce, Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına atıfta bulunarak, Twitter hesabından şunları yazdı:
"AK Parti Genel Başkanı'nın çamaşır makinesi satışlarına sığınarak yaptığı açıklamalar yakında emekli siyasetçi olacağının müjdesini vermektedir. Türkiye’nin tırmanışını göremiyoruz ama kendisinin inişi yakındır. Bu iniş gerçekleştiğinde Türkiye tırmanışa geçer."
"Muharrem Bey'in en doğal hakkıdır"
Erdoğan, CHP'li İnce'nin parti kurma iddialarına ilişkin ise "Bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı, gittiler. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın Muharrem Bey’in en doğal, en tabii hakkıdır, eski bir siyasetçidir" ifadesini kullandı.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda bu açıklamaya da yanıt veren İnce, şunları yazdı:
"Bir tarafta AK Parti’den ayrılanlara “Ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor. Diğer tarafta ise AK Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirlerinden farkları..."
TIKLAYIN - Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu: Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz
TIKLAYIN - Erdoğan: Muharrem Bey'in en doğal hakkıdır