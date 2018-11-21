İnce: AİHM kararları uygulanmak zorundadır

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararlara uyması gerektiğini söyledi.

AİHM, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “serbest bırakılması”na yönelik karar verdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da dün söz konusu karar hakkında “Bizi bağlamaz” yorumunu yaptı.

Erdoğan’ın bu sözlerini değerlendiren İnce, sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

"1987 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanı kendisi dahil binlerce yurttaşımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yaptı, yapılan başvurulara istinaden mahkeme tarafından verilen kararlar Türkiye tarafından yerine getirildi.

Taraf olduğumuz sözleşmeler Anayasamıza göre iç hukukumuzun bir parçasıdır ve uygulanmak zorundadır. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti’ni bağlar.

Cumhurbaşkanının 'bizi bağlamaz' açıklaması sadece bu kararla ilgili olmanın çok ötesinde bir içeriğe sahiptir ve Türkiye’deki tüm yargı kararlarını sakatlayan bir anlayışın devletin tepesindeki kişi tarafından itirafıdır."