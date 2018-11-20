Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş kararı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'Serbest bırakılmalıdır' kararı verdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu. Gül, "Mahkeme, AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır" dedi.

AİHM, bugün 2 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için 'Serbest bırakılmalıdır' kararı vermişti."Yargılama halen derdesttir" diyen Gül, yargılamayı yapan mahkemenin AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağını söyledi.

"Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım"

Herkesin yargı kararına saygı duyması gerektiğini söyleyen Gül, "Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır" dedi.

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Ne olmuştu?

AİHM, bugün açıkladığı kararda, 2 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesi için gereğinin yapılmasına ve Türkiye'nin 10 bin Euro manevi tazminat ile 15 bin Euro yargılama gideri ödemesine hükmetmişti.