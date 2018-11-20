Erdoğan'dan AİHM'e: Demirtaş kararı bizi bağlamaz, karşılık vereceğiz!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacakları görüşmeye ilişkin olarak "Seçim ittifakını masaya yatıracağız" dedi. Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği "Serbest bırakılsın" kararıyla ilgili olarak da "Bizi bağlamaz, karşılık vereceğiz" dedi.

Partisinin Meclis'teki grup toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Taviz yok, stokçuluk yapanlar bedelini ödeyecek.

(Bahçeli ile görüşme) Cumhur İttifakı'nda bir sorun yok. Seçim ittifakını da görüşeceğiz. Temenni ederim ki iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Tabanların beklentisi bu.

(AİHM'in Demirtaş kararı) Bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz.

Cumartesi günü adayların bir kısmını açıklayabiliriz.

Faiz düşüşleri devam ediyor, olumlu yansımasını görüyoruz.

AİHM kararı Türkiye'yi bağlamaz mı?

AİHM, Demirtaş’ın başvurusuyla ilgili olarak, “özgürlük ve güvenlik hakkının, seçim hakkının” ihlalini kayıt altına alırken, Türkiye aleyhine ilk kez Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18. maddesinden de mahkûmiyet verdi. AİHM’nin Türk yargıcı Işıl Karakaş, 18. madde mahkûmiyetine muhalif kaldı. AİHM, Türkiye’yi 10 bin Euro tazminat ödemeye mahkûm etti, 15 bin eoruluk yargılama giderlerinin de ödenmesini istedi. Kararda, yeni bir kanıt yoksa Demirtaş’ın tutukluluğunun son bulması gerektiğine iki ayrı yerde vurgu yapıldı. Anayasanın 90. maddesine göre kararı bağlayıcı olan AİHM’in bu hükmü uyarınca Demirtaş’ın tahliyesi gerekiyor.

Anayasanın 90. maddesi ne diyor?

Anayasanın 90. maddesi şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır."