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Kılıçdaroğlu'ndan AİHM'in Demirtaş kararı hakkında yorum

"Gönül isterdi ki..."

21 Kasım 2018 14:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a dair verdiği karar için “AİHM kararına uymamız lazım. Ama gönül isterdi ki bu kararı Anayasa Mahkemesi verebilsin” değerlendirmesinde bulundu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AİHM’in Selahattin Demirtaş’a dair verdiği  “tutukluluk haline son verilmesi” kararına dair konuştu. Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında görüştüğü Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki sözlerine yer verdi.

Buna göre Kılıçdaroğlu AİHM kararı ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Dünyada hukuk devletine saygılıyız… Hukuk devletine saygılı yönetim var algısını yaratmak istiyorsak, AİHM kararına uymamız lazım; uyuyoruz da zaten. Veya onun karşılığında tazminat ödeniyor. Dolayısıyla kararın içeriğini görmeden, bilmeden bir şey diyemem. Ama gönül isterdi ki bu kararı Anayasa Mahkemesi verebilsin; öncelikle görüşüp bir hukuksuzluk, haksızlık varsa önce o ortaya koyabilseydi...”

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