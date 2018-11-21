"AİHM kararları Türkiye'yi bağlar; eğer böyle değilse bugüne kadar neden tazminat ödedik"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik karar verdi. Karara göre Türkiye 10 bin euro manevi tazminat ile 15 bin euro yargılama gideri ödeyecek.

AİHM'in Demirtaş'a ilişkin kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AİHM kararı bizi bağlamaz” dedi. Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'hamlelerin' ne olabileceği konusunda, 'hakkında soruşturma olan diğer dosyalar üzerinden tutuklama kararı verilmesi' tahminleri yapıldığını kaydetti. Bunun yanı sıra Toker, 'AİHM kararları Türkiye'yi bağlar' dedi.

"Bağlamasaydı, tazminat yaptırımları için yüz binlerce Euro'luk ödenek ayrılmazdı"

Öte yandan Toker, Kamuoyunda yaygın bir yanlış kanaate işaret ederek, AİHM'in Avrupa Birliği'nin değil, Avrupa Konseyi'nin bir organı olduğunu, Türkiye'nin de Avrupa Konseyi üyeleri arasında yer aldığını aktardı. Yazar, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği, AİHM'in ihlal kararlarında dayandığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olduğuna dikkati çekerek, "Bu da 'AİHM kararları Türkiye'yi bağlar' demek. Eğer AİHM kararları Türkiye'yi bağlamasaydı, her yıl Adalet Bakanlığı bütçesinde AHİM'in Türkiye'e hak ihlalleri dolayısıyla verdiği tazminat yaptırımları için yüz binlerce Euro'luk ödenek ayrılmazdı" vurgusu yaptı.

"Eğer böyle değilse bugüne kadar neden tazminat ödedik"

Yazar Toker, AİHM'in Demirtaş kararının ardından Türkiye'nin tutumuna ilişkin şu soruları yöneltti: "Eğer böyle değilse, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları ve vergi yükümlüleri olarak milyonlarca liralık bu tazminatları bugüne kadar biz neden ödedik ve ödemeyi sürdürüyoruz?' sorusu kadar şu soru da yanıt bekliyor: AİHM'in Demirtaş kararı Türkiye'yi bağlamayacaksa, Türkiye kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nde kalmayı sürdürecek mi?"

Çiğdem Toker'in "AİHM kararı bağlamazsa" başlığıyla (21 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz