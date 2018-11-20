Avrupa Konseyi: AİHM'in Demirtaş kararı Türkiye'yi bağlar

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik verdiği karara "Bizi bağlamaz" demesi tartışma konusu oldu. Avrupa Konseyi'nin genel sekreterlik sözcüsü Daniel Holtgen, mahkemenin Demirtaş ile ilgili aldığı kararın Türkiye'yi bağlayacağını belirtti.

Holtgen Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Anlaşmanın 46. maddesine göre bütün ülkeler mahkemenin kararlarına bağlıdır" yazdı.

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Holtgen'in paylaşımının altına akademisyen ve yazar Yaman Akdeniz "Avrupa Bakanlar Konseyi AİHM'in aldığı kararların icra edilmesinden sorumludur. Eğer Türk yargısı Demitaş'ı serbest bırakmazsa Bakanlar Konseyi bunu takip edecektir, her ne kadar yavaş olsa da" yazdı.