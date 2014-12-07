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İnançer'in bu ülkede 'köpekleştirme' yapıldı sözlerine TBMM'den açıklama

Ömer Tuğrul İnançer'in Harf Devrimi ile ilgili 'Bu memlekette inkilap (köpekleştirme) yapılmıştır' sözlerine Türkiye Büyük Millet Başkanlığı İdari Teşkilatı'ndan açıklama geldi

07 Aralık 2014 13:54

TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı davetiyle meclis personeline “Hazreti Mevlana’yı Anlamak” konulu konferans veren Ömer Tuğrul İnançer'in 1 Kasım 1928 Harf Devrimi ile ilgili sarf ettiği “İnkilap mı? İnkilap ne demek biliyor musunuz ‘Köpekleştirme’ demektir. Bu memlekette inkilap (köpekleştirme) yapılmıştır" şeklindeki sözlerine Türkiye Büyük Millet Başkanlığı İdari Teşkilatı'ndan açıklama geldi.  Meclis'ten beklenen açıklama Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Umman'da olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Başkanlığı İdari Teşkilatı'ndan yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Başkanlığı İdari Teşkilatı'nca Ömer Tuğrul İnançer'in her yıl aralık ayında Konya'da yapılan ve bütün devlet erkanının katıldığı Şeb-i Arus törenlerinde de Hz. Mevlana'yı anlattığını belirtilerek, "Konuşmacının söz konusu haberde öne çıkarılan ve konferansın konusuyla bağlantılı olmayan ifadeleri, tamamen şahsi değerlendirmelerini yansıtmaktadır" ifadesi kullanıldı.

 

‘Hamileler sokağa çıkmasın’ demişti

 

TRT 1’de yayınlanan “Ramazan Sevinci” programına katılan İnancer daha önce de "Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir. 7-8 aydan sonra anne adayı biraz hava almak için beyinin otomobiline biner, biraz dolaşır. Sonra akşam üstü çıkarlar. Şimdi ise maşallah, kanatlısı kanatsızı televizyonlarda uçuşuyor. Ayıptır ayıp. Bunun adı realizm değildir. Bunun adı terbiyesizliktir" sözleriyle gündeme gelmişti. 

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