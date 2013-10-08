IMF'nin Türkiye için yeni büyüme tahmini yüzde 3,8

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e çıkarılırken, gelecek yıla ilişkin tahmini ise yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e düşürüldü.

Raporda, Çin ve gelişen ekonomilerdeki büyümenin konjonktürel ve yapısal nedenlerden dolayı son yıllarda görülen yüksek seviyelerinin gerisinde kalacağı aktarılırken, buna rağmen gelişmiş ekonomilerden daha fazla olacağına işaret edildi.

Raporda ayrıca, Japonya'nın, güçlü canlanmalara alışkın olduğu ve 2014 yılında mali politikalardaki sıkılaşmadan dolayı güç kaybedeceği vurgulanırken, Euro Bölgesi'nin resesyon sürecinden yavaş yavaş çıktığı, ancak ekonomik aktivite tahminlerine göre bunun yetersiz kalmaya devam ettiği bildirildi.

ABD'nin uzun süre kapalı kalması küresel zarara yok açar

Raporda, süregelen risklerin yanında, bazı yeni aşağı yönlü risklerin gündeme geldiğine de değinilerek, "ABD'deki politik çıkmaz, hükümetin kapanmasına neden oldu. Tahminler kapanmanın kısa süreceğini varsayıyor. Kısa süreli kapanmanın ABD ekonomisine etkisi sınırlı olabilecekken, uzun süreli kapanma ise ciddi zarar verebilir. Daha da önemlisi borç tavanının yükseltilmesi konusundaki başarısızlık, küresel ekonomiye ciddi zarar verebilir" ifadelerine yer verildi.

Küresel piyasalarda görülen son istikrarsızlıkların, Türkiye'nin de içinde olduğu bazı yerel ekonomilerin finansal koşullarında daralmaya sebep olduğu vurgulanırken, "Geniş portföy girişlerine sahip olan ülkeler, dış istikrarsızlıklara sahip olan diğer ülkelere göre küresel krizden daha fazla etkilendiler. Ancak, verilere göre daha dar finansal şartlara sahip olan ekonomilerde meydana gelen olumsuz etkiler ılımlı bir seyir izlemektedir" denildi.

Türkiye'de büyüme gelecek yıla kaldı

Türkiye'de finansal anlamda yaşanan bazı daralmaların, bu yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitelerin yavaşlamasıyla sonuçlanacağına işaret edilen raporda, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e çıkardı. Gelecek yıla ilişkin tahminini ise yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e düşürdü.

Raporda ayrıca, önceki raporda yer alan Türkiye için bu yıl yüzde 6,6 ve gelecek yıl yüzde 5,3 oranındaki enflasyon tahminleri değiştirilmedi. Türkiye'de işsizlik oranı tahminlerinde de değişiklik yapılmayarak, bu yıl için yüzde 9,4 ve gelecek yıl için yüzde 9,5 şeklinde öngörüldü. Bu yıl için yüzde 6,8 olarak tahmin edilen cari işlemler açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı ise yüzde 7,4'e çıkarılırken, gelecek yıl için bu oran yüzde 7,3'ten 7,2'ye indirildi.

Dünya ticaret hacmi büyümesi yüzde 2,9'da kalacak

IMF güncellenen raporda, küresel ekonomi büyüme tahminini bu yıl için 0,3 puan azaltarak yüzde 2,9'a ve gelecek yıl için de 0,2 puan azaltarak yüzde 3,6'ya revize etti.

IMF, Gelişmiş ekonomiler için bu yıla ilişkin büyüme tahminini bir önceki rapora göre değiştirmeyerek yüzde 1,2'de bıraktı. Gelecek yıl için ise bu rakamı yüzde 2'de sabit tuttu.

Gelişen piyasa ve ekonomiler için bu yıla ilişkin büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek yüzde 4,5'e indiren IMF, gelecek yıl için tahminini 0,4 puan indirerek yüzde 5,1'e çekti.

IMF, ABD'nin 2013 yılı büyüme beklentisini bir önceki rapora göre 0,1 puan azaltarak yüzde 1,6'ya, gelecek yıl için ise 0,2 puan düşürerek yüzde 2,6'ya indirdi.

Euro bölgesi

Euro Bölgesi daralmasına yönelik tahmininde önceki rapora göre 0,1 puan iyileşmeye giden IMF, Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 0,4 daralacağı tahmininde bulundu. Gelecek yıla ilişkin Euro Bölgesi büyüme tahmininde de değişikliğe gitmeyen IMF, bölgenin 2014 yılında yüzde 1 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Çin de bu yıl yavaşladı

IMF, Çin'in bu yılki büyümesini 0,2 puan düşürerek yüzde 7,6 çekerken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini de 0,4 puan azaltarak yüzde 7,3 şeklinde açıkladı.