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Ekonomi

IMF: Ülkeler parasal çıkışa hazırlanmalı

IMF, parasal çıkıştan en az etkilenecek ülkeleri Güney Kore, Avustralya ve Kanada olarak sıraladı

08 Ekim 2013 13:24

IMF Pazartesi günü yayınlanan bir raporunda 2008 finansal krizinin ardından ABD ile diğer majör ekonomiler tarafından benimsenen sıra dışı para politikalarının terk edilmesinin zorlu olabileceğini ve ülkelerin bu çıkışa hazırlanması gerektiğini belirtti.

Fed'in süre gelen tahvil alımlarının sona erdirileceğinin garanti olmadığına değinilen raporda, yine de canlandırma programı uygulamayan diğer ülkelerin istikrarlarını korumak adına parasal çıkışa hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısında bulunularak orta vadede büyümeyi sürdürebilmek için ortamı hazırlamaları gerektiğini belirtildi.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, IMF, merkez bankalarının parasal çıkışı sorunsuz bir şekilde sürdürmeleri için gerekli araçlara sahip oldukları görüşünde olsa da Para ve Sermaye Piyasaları bölümü yardımcı direktörü Karl Habermeier, yine de uluslararası piyasalarda bazı karışıklıklar yaşanabileceğini söyledi.

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