IMF: Türkiye para politikasını sıkılaştırmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışıyla ağırlaşan dış dengesizlikleri düzeltebilmek için Türkiye'nin mali ve para politikasını sıkılaştırmasını istedi.

IMF heyetinin 4. madde gözden geçirmesi kapsamında Türkiye'ye yaptığı ziyaretten sonra Cuma günü yapılan yazılı açıklamada, "Piyasaların, gelişmiş ekonomilerin para politikaları hakkında yaptığı yeni değerlendirme, Türkiye'nin başta gelen kırılganlığı olan dış dengesizliğini açığa çıkarmıştır" denildi.

"Bu bağlamda ve gelecek birkaç yıl boyunca brüt dış finansman ihtiyaçlarının yüksek kalacağı da gözönüne alındığına, sermaye akışının zayıflaması ya da ters yöne dönmesi Türk ekonomisi için büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır."

IMF, Türkiye'nin cari açığının bu yıl GSYH'sının yüzde 7'sine kadar genişlemesinin ve artan altın ithalatı nedeniyle 2014 yılında da aynı düzeyde kalmasının beklendiğini belirtti.

IMF, enflasyonun da bu yıl ve gelecek yıl yüzde 5 olan hedefin üzerinde kalacağını belirtti.

IMF'ye göre sıkı mali ve para politikaları dış finansman gereksinimini ve enflasyonu azaltacak ve böylece sermaye çıkışının artması da önlenecek.

Fon açıklamasında, Türkiye'nin para politikası yerine döviz rezervlerini satma yönteminden kaçınması ve rezervlerini sadece aşırı volatilite durumlarında kullanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye, ABD Merkez Bankası'nın aşırı gevşek para politikasını kısmaya başlayabileceği işaretlerinin küresel sermaye üzerinde yarattığı yön değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

TCMB, yaklaşık 50 milyar dolarlık hazır döviz rezervinin 9 milyar dolardan fazlasını son üç ay içinde sattı. Bu durum, bir kez daha aşırı volatilite yaşandığında TCMB'nin bununla başa çıkabilme kapasitesi hakkında soru işaretleri yarattı.

IMF, şu anda uygulanan makroekonomik politikaların değişmediği varsayımıyla, Türkiye'deki yüksek iç talebin bu yıl yüzde 3.8, gelecek yıl ise yüzde 3.5'lik bir büyüme doğurmasının beklendiğini belirtti.

IMF, Türkiye'de büyümenin yükseltilebilmesi için iç tasarrufların artırılmasını ve iş ortamının daha olumlu bir duruma getirilmesini de istedi.