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İMC TV Hotbird uydusu üzerinden yayına başladı

İMC TV'nin yayını savcılık talimatı üzerine 26 Şubat'ta, Can Dündar canlı yayındayken karartılmıştı

28 Şubat 2016 13:35

İMC TV, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı üzerine TÜRKSAT'ın ekranını karartmasının ardından, Hotbird uydusunda yeniden yayına başladı.

İMC TV'yi Hotbird üzerinden şu parametreleri tarayarak izlenebiliyor:

Uydu Bilgileri:

Frekans: 12520

Symbol: Rate: 27500

3/4 fec

Vertical / Dikey

İMC TV yayını ayrıca internet sitesi üzerinden de yayınlanıyor.

İMC TV'nin yayını, MİT TIR'ları haberleri nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın yayında olduğu sırada kesilmişti.

 

TÜRKSAT'ın çıkardığı kanallar Hotbird'de

 

Fransa şirketi, Eutelsat tarafından işletilen Hotbird uydu grubu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'ya yayın yapıyor. Bünyesinde çok sayıda şifreli ve şifresiz yayın barındıran Hotbird'de yer alan kanallar arasında SKY Italia, Al Jazeera Sports ve Orange France da var. Bianet'teki habere göre, TÜRKSAT'ın yayınını durdurduğu Samanyolu Yayın Grubu'na ait televizyon kanalları da Hotbird'de yayına devam ediyor.

 

Ne olmuştu?

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TÜRKSAT’a yazı göndererek, PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla imc tv’nin frekansının iptalini istemesinin ardından TÜRKSAT imc tv’nin yayınını kesmişti.

İMC TV yayını 26 Şubat Cuma günü saat 15:20’de Can Dündar ve Erdem Gül canlı yayındayken yayın kararmıştı. Kanal internet üzerinden yayın yapmaya devam etti.

 

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