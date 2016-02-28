Dündar: Kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine çıkışımızın tescili İMC TV'nin karartılması oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TÜRKSAT’a yazı göndermesinin ardından TÜRKSAT imc tv yayınını kesti. Dün tahliye edilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar İMC TV'ye destek ziyaretinde bulundu. Dündar "Silivri'den çıkışta diyorduk Kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine çıkıyorduk bunun tescili de İMC TV'nin yayınının kesilmesi oldu" dedi.

Gazetenin Haber Koordinatörü Murat Sabuncu’yla birlikte İMC TV’yi ziyaret eden ve desteğini sunan Dündar "Silivri'den çıkışta diyorduk 'Kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine çıkıyoruz' Bunun tescili de İMC TV'nin yayınının kesilmesi oldu. İlk Silivri'de insanlar habersiz kaldı diye düşündüm. O kadar sembolik andı ki biz içerden çıkmışız ve onu anlatan programın yayını kesiliyor. Türkiye'de medyanın halini anlatacak daha iyi ne olabilir. Silivri'de şunu öğrendim. Dört duvarın arasında bile insanların iletişimi engellenemiyor. Hele bu çağda" diye konuştu.

İMC TV'nin TÜRKSAT'taki yayını karartıldığı sırada, dün gece tahliye olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar canlı yayında konuşuyordu.