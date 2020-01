Banu Güven: İMC TV'ye yapılan basın ve ifade özgürlüğü ihalalinin zirve noktası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör propagandası yaptığı iddiasıyla frekansının iptal edilmesini istediği İMC TV'nin canlı yayın yaptığı esnada ekranı karardı. Türksat’tan kesintiyle ilgili yapılan açıklamada, “Pazarlama bölümünden gelen talimatla yayını kestik” dendi.

İMC TV'nin Türksat'taki yayını karartıldığı sırada, dün gece tahliye olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Erdem Gül canlı yayında konuşuyordu. Kanalın Genel Yayın Koordinatörü Eyüp Burç ve Artı Haber programının sunucusu Banu Güven, İMC TV’nin yayınının kesilmesini T24’e yorumladı.

Güven, İMC TV'nin yayınının kesilmesinin basın ve ifade özgürlüğü ihalalinin zirve noktası olduğunu ileri sürerken, Burç, ''Yayının Can Dündar ve Erdem Gül ile yapılan program sırasında kesilmesinin 'Onlar çıktılar ama çok sevinmeyin’ mesajı içeriyor'' dedi

Kararın şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Banu Güven, Samanyolu Grubu’na bağlı kanalların benzer yöntemlerle Türksat’tan çıkarıldığını hatırlatarak ‘’Tekrar tekrar aynı şeyle karşılaşıyoruz. Daha kötü örnekleriyle karşılaşıyoruz. Daha önce Samanyolu Grubu’nun başına gelen, 7 kanalın başına gelen şey, İMC TV’nin de başına geldi. O kanallarda herhangi bir hukuki dayanak gösterilmeden Türksat tarafından uydudan çıkarılmışlardı. Şimdi de İMC TV’nin sözleşmesi tek taraflı bir şekilde feshedildi’’ dedi.

''Şaşırtıcı değil''

Güven, İMC TV’nin yayınının kesilmesi sürecinde soruşturmanın kendilerinden gizlendiğini vurguladı. Savcılığın Türksat’a gönderdiği talimatın ardından Sulh Ceza Mahkemesi’nden kısıtlama kararının çıktığını ve dosyayı göremediklerine değinen Güven, Can Dündar ve Erdem Gül ile yayın yapıyor oldukları sırada yayınlarının kesilmesinin bir tesadüf olmadığını dile getirdi.

Güven, ‘’O yayını, basın özgürlüğünü en ilgili tarafların konuştuğu bir anda daha fazla haber ve tartışma konusu yaptırmamak için kestiler. ‘’ dedi ve ekledi:

‘’ Can ve Erdem’le yaptığımız yayında, sırada İMC TV ile ilgili soruşturmayla ilgili konuşmak vardı. Tam ona gelmeden önce yayınımızı kestiler. Can ve Erdem Türkiye’nin gündeminde. Can ve Erdem’in basın özgürlüğüne dair konuştuğu programda, İMC TV’nin durumunu konuşturmak istemediler.’’

''En yüksek ifade özgürlüğü

ihlali nişanını taktılar''

Güven, İMC TV’nin yayınının kesilmesinin şimdiye kadar yapılan çok sayıda ihlal göz önünde bulundurulduğunda zirve noktası olduğu söyleyerek ‘’Şimdiye kadar çok sayıda ihlal yapılmıştı ancak yayınımızı bu şekilde kesmeleriyle en yüksek ifade özgürlüğü ihlali nişanını takmış oldular.’’ ifadelerini kullandı.

''Numan Kurtulmuş bu hukuksuzluğu

nasıl değerlendiriyor?''

Basından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a da soru sormak istediğini belirten Güven’in soruları şöyle:

‘’Numan Kurtulmuş hukuk bilir. Bu hukuksuzluğu nasıl değerlendiriyor? Mahkeme kararı bile yokken yapılan bu uygulamaya ne diyor Numan Kurtulmuş?’’

''İMC kimsenin değil, kimsesiz de değil''

İMC TV Genel Yayın Koordinatörü Eyüp Burç ise, İMC TV’nin Artvin’de, Soma’da, Kobane’de, Cizre’de, Sur’da gerçekleri ortaya çıkarmasının rahatsızlık verdiğini belirtti. Burç, iddia edildiği gibi İMC TV’nin kimsenin olmadığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: ‘’İddia edildiği gibi İMC TV oranın buranın kanalı değil. İMC kimsenin değil, kimsesiz de değil. İMC sessizlerin sesidir, kimsesizlerin kanalıdır.’’

İMC TV’nin yoluna devam edeceğini belirten Burç’un sözleri şöyle:

‘’ İMC TV şahsında basın özgürlüğüne bir darbe vuruldu. Bu darbe karşısında tüm demokratik kamuoyunu bu darbeye sessiz kalmamaya davet ediyoruz. Biz 120’yi aşkın çalışanımızla mücadelemize ve yolumuza devam edeceğiz.’’

''Çok sevinmeyin mesajı verdiler''

Yayının Can Dündar ve Erdem Gül ile yapılan program sırasında kesilmesinin ‘’Onlar çıktılar ama çok sevinmeyin’’ mesajı içerdiğini söyleyen Burç, ‘’Can Dündar ve Erdem Gül yayındayken ekranın karartılması da tesadüf değil. Atılan her adım bir anlam taşıyor. Tamamen bilinçli bir hareket.’’ dedi.