Savcılık, İMC TV'nin TÜRKSAT'tan çıkarılmasını istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, “PKK/KCK propagandası” yaptığı iddiasıyla İMC TV’nin TÜRKSAT uydusundan çıkarılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç imzasıyla, 24 Şubat’ta TÜRKSAT Genel Müdürlüğüne gönderilen yazıda, savcılığın 155 Polis İhbar Hattına yapılan bir şikayet üzerine, İMC TV hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, TÜRKSAT’a gönderilen yazıda özetle şu değerlendirme yapıldı: "PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerine halen devam etmektedir. İMC TV kanalında, PKK/KCK silahlı propagandasının yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla RTÜK’ten 3 Mayıs ile 4 Eylül 2015 tarihleri arasındaki yayın kayıtları getirtilmiş; bahse konu kayıtlarla ilgili düzenlenen bilirkişi ön raporu ve 6 Temmuz, 13 Temmuz, 14 Temmuz, 6 Ağustos 2015 tarihli yayın çözümleri yazımız ekinde gönderilmiştir. Yayın çözümleri ile ilgili bilirkişi raporu incelendiğinde TÜRKSAT uydusu vasıtasıyla IMC TV kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmıştır. (...) İMC TV kanalına suç işlemekte vasıta olarak kullanılması nedeniyle yer ve imkan sağlanmaması, fiillerine iştirak edilmemesi, frekans tahsisine ilişkin kararın bilirkişi raporu ve yayın çözümleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi rica olunur."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen Cemaati’ne yönelik soruşturma kapsamında cemaate yakın olduğu iddia edilen kanalların TÜRKSAT ve Digitürk’ten çıkarılması için de yazı yazmıştı. Savcılığın talebi üzerine Samanyolu TV, S Haber, Kanaltürk, Mehtap TV, Bugün TV, Yumurcak TV, Irmak TV ve Burç FM gibi tv ve radyo kanalları bu platformlardan çıkarılmıştı.