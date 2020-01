Oscar töreninde Lady Gaga'nın anonsunu ABD Başkan Yardımcısı Biden yapacak

Hafta sonu yapılacak olan Oscar töreninde Lady Gaga'nın anonsunu ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden yapacak.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Los Angeles'ta hafta sonu yapılacak Oscar töreninde Beyaz Saray'ın cinsel taciz kampanyasını desteklemek amacıyla Lady Gaga'nın anonsunu yapacak.

Başkan Yardımcısı Biden'ın, Chris Rock'ın sunumuyla 28 Şubat'ta Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek 88'inci Oscar Ödülleri'nin dağıtılacağı geceye katılacağı açıklandı.

Gecede, 73 yaşındaki Biden,''Til It Happens to You'' şarkısıyla ''En İyi Özgün Şarkı'' kategorisinde Oscar adayı gösterilen Lady Gaga'yı anons edecek. Biden'in bunu Eylül 2015'te Başkan Barack Obama yönetimi tarafından başlatılan cinsel taciz kampanyasını desteklemek amacıyla gerçekleştireceği belirtildi.

Biden, daha önce de kadına yönelik şiddete ve okul kampüslerinde cinsel tacize karşı başka faaliyetlerde de bulunmuştu.

Akademi ödüllerinde 3 yıl önce ABD Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama uydu bağlantısıyla ''En İyi Film'' ödülünü kazananı anons etmişti. Obama'nın anonsunda Oscar ödülü Argo filmine gitmişti.