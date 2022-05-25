İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yayınladığı videoda belediyelere seslendiği bölüme ilişkin olarak paylaşım yaptı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık. 2022’de 2 bin, 2023’te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız. İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Saat 22.00'de 'kaçış planı'nı açıklayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen videosunda, 'Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını' iddia etti.

Gelelim Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara: Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle, aileden kim gönderiyor o paraları? Ve yine ailenden kim alıyor bu paraları karşı tarafta yani Amerika'da, çık anlat, çekinme.

Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum: Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak, boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın, yurtlarınıza alın, onlar masum, onlar suçsuz...

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