AKP’li Külünk’ten Kılıçdaroğlu’na tehdit: Bu devlet had belletmeyi bilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen videosunda, 'Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını' iddia etti. AKP'li Metin Külünk, "Haddini bil KK, yoksa bu devlet had belletmeyi bilir." mesajıyla Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KK,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurlarını yine tehdit etmiş. İzzet yoksunları bilmelidirler ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memuru, sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden emir alır ve devletinden aldığı güçle eşkiyadan ürkmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içinde yaşayan ürkekler, bu ülkenin düşmanlarından medet uman asalaklardır. O asalaklar, bu devletin memuru görünmüş olabilirler ancak hiçbir zaman bu ülkeye memur olmamışlardır." ifadesini kullandı.

Külünk şunları kaydetti:

"Kişi kendinden bilir eli" demişler. Asalaklar ve parazitler, dünyanın bütün canlılarını asalak ve parazit sanırlar. Tehditleri de ancak cirimleri kadardır. Haydi bakalım! Sen açıkla açıklayacaklarını, bizim senden yana açıklayacak tek bir cümlemiz yok. Neden mi? Öyle çıplaksın ki seni ve yakın tarihini meydanda biliyor milletimiz. Her şey aşikâr! Haddini bil KK, yoksa bu devlet had belletmeyi bilir."

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Kılıçdaroğlu ne demişti?

"Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pelsinvanya yaratma peşindeler." diyen CHP lideri, paravan vakfın başına Amerikan vatandaşını koyduklarını öne sürerek, para akışı için ENSAR ve TÜRGEV'i kullandıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, videonun devamında "Uyan ey halkım, artık uyan. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken, senin gidecek yerin yok." dedi.