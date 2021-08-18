İmamoğlu’ndan ‘hayvan bakımevi’ açıklaması: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tepeören Hayvan Bakımevi'nin yakınında ölen kedi ve köpeklerin cesetlerinin atıldığı üstü açık bir çukur bulunduğu iddialarına ilişkin olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | "Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında açılan bir çukur içinde onlarca hayvanın cesedi bulundu" iddiası