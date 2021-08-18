"Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında açılan bir çukur içinde onlarca hayvanın cesedi bulundu" iddiası

İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında yaşayan vatandaşlar duydukları kötü kokudan rahatsız oldu. Kötü kokunun geldiği yeri takip eden bir vatandaş, ölen kedi ve köpeklerin cesetlerinin atıldığı üstü açık bir çukur bulduğunu ileri sürdü. Vatandaş karşılaştığı manzarayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İddiaya göre, İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'na Anadolu Yakası'nın çeşitli yerlerinden gelen ve telef olan köpeklerin cesetlerinin bazıları poşetlere konularak yakılırken bazıları da bakımevinin bahçesinde açılan çukurda çürümeye bırakıldı. Çukurda çürümeye başlayan hayvan cesetleri çevreye kötü koku yayarken aynı zamanda çok sayıda sinek ve böceğin üremesine de neden oldu. Kedi ve köpek cesetlerinin toplandığı alanın yakınlarında yaşayan vatandaşlar, kötü kokudan rahatsız oldukları kadar sağlıkları açısından da endişeli olduklarını belirtti. Üstü açık bir şekilde çürümeye bırakılan hayvan cesetleri üzerinde üreyen sinek ve böceklerden yayılabilecek olası hastalıklar çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nın yakınlarında yaşayan bir vatandaş, köpek cesetlerinin olduğu alanı cep telefonuyla görüntülerken, “Burası İstanbul sınırları içinde bir köpek barınağı. Yüzlerce, onlarca köpek için hendek kazmışlar, köpekleri burada katletmişler. Burada yüzlerde kedi köpek var. Ve çoğu da naylon poşetler içinde yakılmış atılmış. Kokudan durulmuyor evlerimizde. Gece gündüz sürekli koku geliyor” ifadelerini kullandı.

Bakımevinin başhekiminden açıklama

Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Veteriner Başhekimi Mevlüt Maytalman, "Bakım evimizde 39 ilçenin gömü hizmeti bizde yapılmaktadır. Buraya gelen hayvanların gömü işleri, günlük yapılır. Görüntülerdeki nahoş görüntüler, gömü işlemi yapılmadan önceden çekilmiştir" dedi.

“Bu görüntü provokasyon amaçlı yapılmıştır. Gömü işlemi yapılan yerde herhangi gibi yerleşim alanı yok. Biz zaten bu alanda çalışıyoruz. Bu durumda ilk bizim hissetmemiz lazım kokuları, ve sosyal medyada paylaşan arkadaşı provokasyon yaptığı için kınıyorum" diye konuşan Maytalman, "Normal şartlarda zaten bakanlığımızın da yayınladığı kararla ölen hayvan çukura kazılan çukara atılır. Sıkıştırılmış toprakla gömülür. Mevzuat da budur. Bizde ölen hayvanları koyuyoruz çukurumuza üstünü kapatıyoruz. Ama bazen geç olabiliyor bu durum. Çünkü İSTAÇ birimi de ve başka birimlerde buraya geliyor” ifadelerini kullandı.