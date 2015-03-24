T24 LogoT24 Logo
Gündem

'İmam hatip müdürü 13 öğrenciyi pet şişeye oturttu' iddiası!

Okul müdürünün öğrencileri ‘gürültü yaptıkları’ gerekçesiyle hortumla dövdüğü, pet şişelere oturttuğu iddia edildi

24 Mart 2015 11:26

Eskişehir’in Beylikova İlçesi’ndeki 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ü.D.’nin 6. sınıfta öğrenim gören 13 öğrenciyi hortum ile dövdüğü ve öğrencilerinden bazılarının dayak nedeniyle burnunun kanadığı iddia edildi. Ayrıca, okul müdürünün sınıfa pet su şişesi getirerek, öğrencileri şişeye oturtmaya çalıştığı da ileri sürüldü.

Beylikova İlçesi’ndeki 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ü.D.’nin ‘gürültü yaptıkları’ gerekçesiyle 6. sınıf öğrencilerinden 13’ünü geçtimiz cuma günü dersten önce sınıflarına kapatarak, hortumla dövdüğü iddia edildi. Öğrencilerin bazılarının ağzından kan geldiği, okul müdürünün ayrıca sınıfa boş pet su şişelerini getirerek, öğrencilerden oturmalarını istediği öne sürüldü.

Can Hacıoğlu'nun Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Üç veli savcılığa giderek, okul müdüründen şikâyetçi oldu. Dayak yiyen çocuklardan bazılarının darp raporu aldığı öğrenildi. 

Haberin devamını okumak için tıklayınız...

ETİKETLER

İmam hatipmüdüröğrencipet şişe

İlgili Haberler

İmam hatipli sayısı 11 yılda 10 kat arttı

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı: Bugün dini eğitimin ağırlığı daha da arttı. 19. Milli Eğitim Şurası da bunun üzerinde odaklaştı

Bilal Erdoğan istedi, MEB 1 milyon imam hatipli için 5 yıllık taslak hazırladı

Yabancılar için Türkiye’de eğitim veren uluslararası anadolu imam hatip lisesi sayısı 3’ten 10’a çıkarılacak

Atatürk'ün kendi parasıyla satın alıp halka bağışladığı araziye imam hatip külliyesi yapılacak

Atatürk'ün kendi cebinden ödediği parayla satın alarak halka bağışladığı Yalova'daki Millet Çiftliği'ndeki botanik bahçesine İmam Hatip Lisesi Külliyesi yapılacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24