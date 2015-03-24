'İmam hatip müdürü 13 öğrenciyi pet şişeye oturttu' iddiası!

Eskişehir’in Beylikova İlçesi’ndeki 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ü.D.’nin 6. sınıfta öğrenim gören 13 öğrenciyi hortum ile dövdüğü ve öğrencilerinden bazılarının dayak nedeniyle burnunun kanadığı iddia edildi. Ayrıca, okul müdürünün sınıfa pet su şişesi getirerek, öğrencileri şişeye oturtmaya çalıştığı da ileri sürüldü.

Beylikova İlçesi’ndeki 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ü.D.’nin ‘gürültü yaptıkları’ gerekçesiyle 6. sınıf öğrencilerinden 13’ünü geçtimiz cuma günü dersten önce sınıflarına kapatarak, hortumla dövdüğü iddia edildi. Öğrencilerin bazılarının ağzından kan geldiği, okul müdürünün ayrıca sınıfa boş pet su şişelerini getirerek, öğrencilerden oturmalarını istediği öne sürüldü.

Can Hacıoğlu'nun Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Üç veli savcılığa giderek, okul müdüründen şikâyetçi oldu. Dayak yiyen çocuklardan bazılarının darp raporu aldığı öğrenildi.

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