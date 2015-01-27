Atatürk'ün kendi parasıyla satın alıp halka bağışladığı araziye imam hatip külliyesi yapılacak

Yalova Valiliği, Atatürk’ün kendi parasıyla satın alarak halka bağışladığı Yalova’daki Millet Çiftliği’nde botanik bahçesi olarak kullanılan 85 dönümlük alanın 20 dönümüne İmam Hatip Lisesi Külliyesi yapılması için Ensar Vakfı ile sözleşme imzaladı.

Cumhuriyet'ten Faruk Kırtay'ın haberine göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1929 yılında kendi parasıyla satın alarak halka bağışladığı Yalova’daki Millet Çiftliği’nde botanik bahçesi olarak kullanılan 85 dönümlük alanın 65 dönümü 3 yıl önce AKP’li belediye tarafından otel ve turizm tesisi yapılmak üzere Araplara satılırken, kalan 20 dönümlük alana İmam Hatip Lisesi Külliyesi yapılması için valilikle ile AKP iktidarına yakın Ensar Vakfı arasında dün sözleşme imzalandı.

Atatürk tarafından hazineye bağışlandığı için Millet Çiftliği olarak anılan 3 bin dönümlük çiftliğin 2 bin dönümlük kısmı Yalova Üniversitesine tahsis edilirken, 900 dönümlük arazi TİGEM Genel Müdürlüğünce 30 yıllığına Yalova Garden A.Ş.’ye kiralandı.

Çiftliğin 85 dönümlük arazi ise 1988 yılında SHP’li Belediye başkanı Cengiz Koçal tarafından 550 milyon lira Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan satın alınarak botanik bahçesine (arboretum) dönüştürüldü.

2012’de AKP’li eski Yalova Belediye başkanı Yakup Koçal, arboretumun 65 dönümünü otel ve turizm tesisi yapılmak üzere Araplara satarken, kalan 20 dönümlük arazi ise kamuya terk edildi. Valilik kalan 20 dönümlük araziye İmam Hatip Lisesi Külliyesi yapılmak üzere dün Ensar Vakfı ile sözleşme imzaladı. Böylece deprem döneminde çadırkent olarak kullanılan arboretum (botanik bahçesi) tamamen yok edilmiş oldu.

Ensar Vakfı kurucuları

Ensar Vakfının kurucularından AKP Milletvekilleri Feyzullah Kıyıklık ve Temel Coşkun, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Niyazi Eruslu, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Yalova Valisi Selim Cebiroğlu’nun hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Cebiroğlu, “Proje içinde 84 derslikli İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu külliyesi eğitim binası, anaokulu, 300 öğrenci kapasiteli erkek ve kız pansiyonu, uygulama camii olacak” dedi.

AKP’li Kıyıklık, validen okulun isminin Sabri Ekşinozlugil olmasını istedi.