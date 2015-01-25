Bilal Erdoğan istedi, MEB 1 milyon imam hatipli için 5 yıllık taslak hazırladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın “Bu imam hatip okullarının bütün mevcut içindeki oranını diyelim yüzde 25’lere mi çıkarmak istiyoruz?” diye açıkladığı imam hatip planı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 5 yıllık stratejik planında karşılık buldu. MEB, taslak haline getirdiği 2015-2019 Stratejik Planı’nda, ortaokul çağı içinde yüzde 10 olan imam hatip ortaokulu öğrencilerinin oranı ile birlikte, lise çağı içinde yüzde 13 olan imam hatipli öğrenci oranını en az yüzde 20’ye çıkarmayı hedefledi.

Bu yolla imam hatip ortaokulu öğrenci sayısının 430 binlere, imam hatip lisesi öğrenci sayısının ise 700 binlere çıkacağı hesaplanıyor. Bilal Erdoğan’ın “Kısa sürede 1 milyon öğrenci olacak imam hatiplerde, yani şu anda bu kesin” ifadelerini kullanmıştı.

Bilal Erdoğan’ın, CHP’li Gürsel Tekin’in açıkladığı ses kayıtlarında yer alan iddiaya göre, Milli Eğitim yöneticilerinin de bulunduğu bir toplantıda kullandığı, “Bu imam hatip okullarının bütün mevcut içindeki oranını diyelim yüzde 25’lere mi çıkarmak istiyoruz? Yoksa diğer tarafta, diğer yüzde 85 içerisinde güçlü bir yapıyı da oluşturmaya mı çalışmalıyız? Hepsini aynı anda yapamıyor muyuz? Bu ileriye dönük tehdit oluşturabilir” ve “Kısa sürede 1 milyon öğrenci olacak imam hatiplerde, yani şu anda bu kesin” sözlerinin MEB’in hazırladığı 5 yıllık stratejik planla hayata geçirilmesinin hedeflendiği ortaya çıktı. 2015-2019 Stratejik Plan taslağında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün hedeflerinin, Bilal Erdoğan’ın “talimat” olarak yorumlanan bu sözlerine uygun olması dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Bilal Erdoğan’ın bu açıklamalarının olduğu ses kaydının açıklanmasının ardından “Biz herkesin katkılarına açığız” demişti.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, MEB'in 5 yıllık taslak stratejik planı şöyle:

İki kat artırılacak

İmam hatip ortaokullarına 118 bin 988’i erkek, 120 bin 749’ı kız olmak üzere 239 bin 749 öğrenci devam etmektedir. Tüm ortaokul çağındaki öğrencilerin içinde, imam hatip ortaokullarına devam eden öğrencilerin oranı yüzde 10.9. Bu oranın plan dönemi sonuna kadar en az yüzde 20 olması hedeflendi. En az yüzde 20’ye Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı imam hatip liselerinde 247 bin 31 kız olmak üzere 474 bin 96 öğrenci öğretim görmektedir. Tüm lise çağındaki öğrencilerin içinde imam hatip liselerine devam eden öğrencilerin oranı yüzde 13.48. Bu oranın da en az yüzde 20 olması hedeflendi.

1 milyon 100 bin imam hatipli

Böylece Bilal Erdoğan’ın söylediği yüzde 25 oranı yerine en az yüzde 20 oranının yakalanması ile imam hatipli öğrenci sayısının artırılması planlandı. Plan dönemi sonun kadar bu hedefin yakalanması ile imam hatip ortaokulu öğrenci sayısının 431 bin 548’e, imam hatip liseli öğrenci sayısının ise 703 bin 406’ya çıkacağı hesaplandı. Bu da Bilal Erdoğan’ın 1 milyon imam hatipli hedefinin 5 yıl içinde yaklaşık 130 bin üzerine çıkılacağı şeklinde yorumlandı.

Dini okullaşma artırılacak

Anadolu imam hatip liselerinin, ortaöğretim içerisinde okullaşma oranının yüzde 10’un altında olduğu illerde bu oranın artırılması için çalışmalar yapılacak.

Farkındalık artırılacak

İmam hatip liselerinin ve ortaokullarının faaliyetlerinin ve çalışmalarının paylaşılarak toplumda bu okullara yönelik farkındalık artırılacak. 5 yıllık süreçte tüm imam hatip ortaokullarının eğitim kalitesi ve niteliği artırılacak. İmam hatip ortaokullarındaki 5. sınıf öğrencilerine yönelik “oryantasyon” eğitimi verilecek. İmam hatip ortaokullarından mezun olan öğrencilerin imam hatip lisesine olan yönelimi artırılacak.

Kaliteli eğitim için kız İHL

Ülke genelinde sadece kız öğrencilere eğitim veren Anadolu imam hatip liselerinin sayısı 154. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kız Anadolu imam hatip liseleri ve kız pansiyonlarının sayısının artmasıyla kız çocuklarının kaliteli eğitim alması sağlanacak.

Din eğitiminde uluslararası açılım

Yabancılar için Türkiye’de eğitim veren uluslararası anadolu imam hatip lisesi sayısı 3’ten 10’a çıkarılacak. Öğrenci sayısı da 73’ten 3 bine çıkarılacak. Ayrıca ihtiyaç duyulan ve yasal zemini bulunan tüm ülkelerde Anadolu imam hatip lisesi açılması yönünde çalışmalar yapılacak.