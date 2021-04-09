İllerin tabip odası başkanları uyardı: Çok hızla katı ve kalıcı önlemler alınmalı, aksi takdirde sağlık sistemi bu yükü kaldıramayacak

Sağlık Bakanlığı’nın dün paylaştığı Koronavirüs tablosuna göre, vaka sayısı 55 bini geçti, 258 kişi daha yaşamını yitirdi. Salgında gelinen son durumu değerlendiren İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana ve Samsun tabip odası başkanları, vaka artışının son 6 haftada 5 katına çıktığına dikkat çekerek, “Çok hızla katı ve kalıcı önlemler alınmalı, aşılama hızlandırılmalıdır. Aksi takdirde sağlık sistemi bu yükü kaldıramayacak” uyarısında bulundular.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, “Hastaneye başvurularda ve yoğun bakım yatışlarında yaş grupları daha gençleşti. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu, sürekli yeni servisler açılıyor, acillerde yatış için bekleyen hastalar var. Hastanelerde servislerin çoğu Covid-19 servisine dönüştürülüyor, bu durum diğer hastalar için ciddi sorunlar yaratmakta. Artık salgın yönetilmiyor ve hiçbir tedbir alınmıyor. Bu, tükenen sağlık çalışanlarını daha da tüketiyor. Ramazan’ı beklemeden acil önlemler alınmalı, aşılama hızlandırılmalıdır” dedi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç, “Ankara’da servislerdeki ve yoğun bakımlardaki hasta sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Her gün yeni yeni yataklı servis açıyoruz. Etkin filyasyon hiç yok, yalnızca eve ilaç veriliyor, temaslı takibi hiç yok. Hızlıca çok daha kötü günlere doğru ilerliyoruz ne yazık ki” diye konuştu.

Adana Tabip Odabı Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş de, “Önümüzdeki bir hafta 15 gün içinde belki değil yatak sedye bulamayacak seviyeye geleceğiz” diyerek uyardı.

İzmir Tabip Odası Başkanı. Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Neredeyse boş yatak kalmadı, yeni yoğun bakım ve yeni pandemi servisleri oluşturma çabaları var. Vaka artışı bizi kaygılandırmakta” derken; Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan da, “Son bir ay içinde yüzde 500’e yakın bir vaka artışı var. Böyle giderse sağlık hizmeti sunamayacağız. Çok hızla katı ve kalıcı önlemler alınmalı” diye seslendi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun ise, “Karadeniz bölgesinde yoğun kongreler oldu. Bu insan hareketliliği Samsun’da ve Karadeniz bölgesinde vakaların Türkiye geneline doğru artmasında neden oldu. Maalesef tedbirler alınmadı” ifadelerini kullandı.

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