İlker Başbuğ'dan sandıkta koalisyon açıklaması: Bölünmüşlüğü ortadan kaldırabilir

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgenaral İlker Başbuğ, eşi Sevim Başbuğ ile birlikte Kadıköy Fenerbahçe'de oyunu kullandı. Nurettin Teksan Ortaokulu'nda oyunu kullanan Başbuğ, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı ve "Belki de bu seçimler sonucunda oluşacak bir koalisyon hükümeti bu bölünmüşlüğün ortadan kaldırılması açısından daha faydalı görevler yapılabilir ve bu bölünmüşlüğü azaltabilir" dedi.

DHA'nın haberine göre çıkışta kısa bir açıklama yapan Başbuğ, koalisyon hükümetlerinden çekinilmemesi gerektiğini söyledi. Öğleden sonra eşi Sevim Başbuğ ile birlikte Nurettin Teksan Ortaokulu'na gelen Başbuğ, 2086 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için sıraya girdi.



Yaklaşık 10 dakika sıra bekleyen Başbuğ ardından oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Başbuğ, 1 Kasım seçimlerinin hayırlı ve güzel sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti şu anda Cumhuriyet tarihinin, gerek içte gerek dışta çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Dolayısı ile seçim sonrası oluşacak olan meclis ve bu meclisten çıkacak olan hükümetin önünde çok ciddi iç ve dış sorunların olduğunu biliyoruz. Gerçekten görevleri zor" dedi.

"Koalisyon hükümetinden çekinmemek lazım"

Başbuğ, “Bugüne kadar yapılan anket sonuçlarına göre bir koalisyon hükümeti oluşacak gibi gözüküyor. Daha önce ifade etmiştim, koalisyon hükümetlerinden çekinmemek lazım. Özellikle ülkede toplum çok konuda bir bölünmüşlük yaşıyor ise, ki şu anda bizim karşı karşıya kaldığımız temel sorunlardan bir tanesi de neredeyse her konuda toplumun adeta ikiye bölünmüş olması. Belki de bu seçimler sonucunda oluşacak bir koalisyon hükümeti bu bölünmüşlüğün ortadan kaldırılması açısından daha faydalı görevler yapılabilir ve bu bölünmüşlüğü azaltabilir" diye konuştu.