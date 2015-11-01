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Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı odada AFAD arama yaptı

"İnşallah, bu seçim milletimizin geleceği açısından bir dönüm noktası olur diye düşünüyorum"

01 Kasım 2015 15:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26. Dönem Milletvekili Seçimi için Anıttepe İlkokulu’nda sandık başına geçti.  Seçimin yüksek katılımla geçmesini temenni eden Bahçeli, “İnşallah, bu seçim milletimizin geleceği açısından bir dönüm noktası olur diye düşünüyorum" dedi.

Devlet Bahçeli’nin oy kullanacağı Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu’nda bulunan 1310 nolu sandıkta AFAD (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri tarafından kimyasal madde araması yapıldı.

Aramadan sonra oyunu kullanan Bahçeli, “26. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri için bugün milletimizin yüksek katılımıyla bir seçimin gerçekleştirilmesini temenni ediyorum. Milletimize, siyasi partilerimize ve onun adaylarına hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah, bu seçim milletimizin geleceği açısından bir dönüm noktası olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

Bahçeli, açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, "7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri'ne benzer bir sonuç çıkar mı?" sorusuna Bahçeli, "Bu soruları sonra soralım" cevabını verdi.

 

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