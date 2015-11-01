Kılıçdaroğlu: Bu ülkede biz huzur ve refah istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu Ankara Çankaya'daki Arjantin İlköğretim Okulu'nda kullandı. Kılıçdaroğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu ülkede biz huzur ve refah istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Değerli basın mensupları;

Bu seçimler demokrasimiz için, cumhuriyetimiz için ve çocuklarımız için önemli bir seçimdir, hayırlı olsun. Bu ülkede biz huzur ve refah istiyoruz. Bu ülkede anneler ve babalar çocuklarını huzur içinde okullarına göndersin istiyoruz."