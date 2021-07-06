İlk olarak Peru'da ortaya çıkan Lambda varyantı, 26 ülkede görüldü

Delta ve delta plusın ardında Lambda olarak adlandırılan yeni varyantın, ilk olarak Peru’da tespit edildiği ve 26 ülkeye yayıldığı öne sürüldü.

İlk olarak Aralık 2020’de Peru’da tespit edilen ve bilim insanları tarafından C.37 olarak adlandırılan Lambda varyantının ise her geçen daha fazla ülkede görüldüğü belirtiliyor.

Peru’da baskın hale gelen ve daha sonra 26 ülkeye yayılan varyant ile ilgili ise bilim insanları bu varyantın aşılara dirençli olabileceğinden endişe duyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘ilgilenilen’ yeni bir varyant olarak adlandırılan Lambda varyantının Peru'da Nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu bildirdi.

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Lambda varyantı nedeniyle ülkede her 10 kişiden biri ölüyor

NTV'de yer alan New York Post kaynaklı haberde Koronavirüs nedeniyle nüfusa oranla en fazla can kaybının görüldüğü Peru’da bunun sebebinin Lambda varyantı olduğu ve ülkede virüse yakalanan her 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, Lambda varyantının 'potansiyel olarak artan bulaşıcılığa veya nötralize edici antikorlara karşı olası artan dirence yol açabilecek bir dizi mutasyon taşıdığının altını çizdi.

Araştırmalar sürüyor

İngiltere Halk Sağlığı (PHE), Lambda varyantı hakkında ‘incelenmekte olan bir varyant’ ifadelerine yer verirken, “Şu anda bu varyantın daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya halihazırda uygulanan aşıları daha az etkili hale getirdiğine dair bir kanıt bulunmadığını" belirtti.

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