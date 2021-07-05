Delta varyantı nedir, Türkiye'de salgını nasıl etkileyecek?

İlk kez Ekim 2020'de Hindistan'da tespit edilen ve ülkedeki vaka sayılarının kontrolden çıkmasına sebep olan Covid-19'un Delta varyantı, dünyanın bazı yerlerinde görülen vaka artışlarının da arkasındaki neden olarak gösteriliyor.

Birleşik Krallık'ta son haftalardaki vaka artışlarında Delta varyantının önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Şu an ülkedeki vakaların neredeyse tamamını bu varyant oluşturuyor.

Delta varyantı Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Delta varyantı vakalarının arttığını ve yoğun olarak İstanbul'da görüldüğünü açıkladı.

Uzmanlar, Delta varyantının diğer koronavirüs mutasyonlarına göre daha hızlı yayıldığı ve belirgin semptomlarının soğuk algınlığı belirtilerine daha çok benzediği görüşünde.

Peki Delta varyantı Türkiye'de salgını nasıl etkileyecek? Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili? Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy ile konuştuk.

Haber & Video: Neyran Elden

Grafikler: Osman Kaytazoğlu