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Dünya

İlk çıplaklar restoranı kapandı

Restoran sahipleri yeni bir alana yönelmeye karar verdiler

03 Ağustos 2016 22:03

İngiltere’nin başkenti Londra’da açılan kentin ilk nudist restoranı kapılarını kapatıyor.

Sputnik’in haberine göre, Londra’nın güneyinde yer alan ve haziran ayında açılan Bunyadi, bir ayın ardından kapılarını kapatıyor. Elektrik ya da ısınma sistemi bulunmayan ve yemeklerin de taş devrine ait gibi duran kil tabaklarda ve yenebilir çatal bıçaklarla servis edildiği restoran, 40 bin kişilik bekleme listesine rağmen yeni bir alana yönelmeye karar verdi.

Restoranın 12 Ağustos’ta kapatılacağını belirten Sebastian Lyall, mevcut formatın yeniden belirleneceğini ifade etti. Sputnik’e yaptığı açıklamada Londralıların çıplak restoran fikrini sevdiğini kaydeden Lyall, “Londra, İngiltere’nin büyük bir kısmından farklı ama birçok yabancı müşterimiz de oldu. Herkes restoranı sevdi. Burası nasıl göründüğünüzü yargılamadan nasıl hissettiğinizi öğrendiğiniz eğitici bir mekandı” dedi.

Restoranının insanların birbirlerini yargılamamayı öğrendiğini belirten Lyall, “Yaptıklarımızın başarılı olması için bu işi farklı şekilde yapmamız lazım” diye konuştu.

 

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