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'Çıplaklar' restoranı açılmadan 9 bin rezervasyon aldı!

Restoranın Haziran ayında açılması planlanıyor

21 Nisan 2016 16:02

İngiltere'nin başkenti Londra’nın ilk çıplaklar restoranı 'The Bunyadi' Haziran ayında açılacak. İnternetten ön rezervasyon alan restorana şimdiden 9 binden fazla kayıt yapıldı. Restoran müşterine hizmet olarak çıplak yemek yiyebilme imkanı sunuyor. 

NTV'de yer alan habere göre, Hintçe’de “doğal ve sade” anlamlarına gelen Bunyadi’de, müşterilere 'modern yaşamdan uzak bir akşam yemeği deneyimi sunmak' istendiği ifade ediliyor. Restoranda çıplaklık isteğe bağlı olsa da telefonlar, ışıklar ve modern yaşama ait diğer hizmetler kullanılamayacak.

Restoran sadece 3 ay boyunca açık kalacak. Yetkililer restoranı ısıtmak için bir sistem kurmadıklarını yaz sonuna doğru havaların soğumasıyla beraber restoranın da kapatılacağını belirtilirken, yemeklerini çıplak yemek isteyenlerle, elbiselerini çıkarmamayı tercih edenler farklı salonlarda misafir edilecek.

Restoranın sahibi Seb Lyall "Burada amaç gerçek özgürlüğü deneyimlemek" dedi.

Restoran için rezervasyonları bu linkten takip edebilirsiniz

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