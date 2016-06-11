Çıplaklar restoranı fazla kilolulara hizmet vermeyecek!

Japonya’nın başkenti Tokyo’da açılması planlanan çıplaklar restoranında, ‘fazla kilolu’ müşterilere hizmet verilmeyeceği belirtildi.

Müşterilerin içeri girmesinden önce tartılacağını ve boylarının ölçüleceğini belirten The Amrita adlı çıplaklar restoranın internet sitesinde yapılan açıklamada, boyuna karşılık gelen ortalama kilonun 15 kilogram üzerinde olan kişilerin rezervasyon yaptırmaması gerektiği çünkü kapıda reddedilenlere para iadesi yapılmayacağı belirtildi.

Londra ve Melbourne’daki benzerlerinin aksine müşterilerin tamamen çıplak olmasına izin verilmeyeceğini ifade eden restoran yönetimi, konuklara kağıt iç çamaşırları dağıtılacağını söyledi.

Restoranda yemeğin yanı sıra erkek modellerin dans edeceği şovların da gerçekleştirileceği ifade edildi.

Restoranın açılış günü için satışa çıkarılan en pahalı biletler (748 dolar) tükenirken, dans gösterisini içermeyen biletlerin ise 131 dolar olduğu kaydedildi.