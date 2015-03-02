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Kültür-Sanat

İlk açık hava İslamofobi sergisi açıldı

Türkiye’de ilk defa açık havada yayınlanan İslamofobi sergisi ziyarete açıldı

02 Mart 2015 12:50

Birlik Stratejik Araştırmaları Merkezi (BİRSAM) ve İslamofobi ve Hak İhlalleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından tertip edilen 'Uluslararası Kamuoyunda İslamofobi Sergisi' kamusal alanda ulaşılabilirliğin kolay olması ve günlük sirkülasyonun fazla olması sebebiyle İstanbul Süleymaniye Lalezar Bahçesi’nde sergilenmeye başladı.

Medyada kullanılan yanlış dilin haberlere yansıyış şeklinden, sivil toplumda maruz kalınan baskılara, spordaki nefret söyleminden son zamanlarda artış gösteren ayrımcılık içeren kampanyalara kadar birçok konuda örnekler ile anlatılan sergi Türkçe’nin yanında İngilizce yorumlara da yer veriyor.

Gezici bir sergi niteliğinde organize edilen İslamofobi sergisi Süleymaniye’de 10 Mart tarihine kadar açık kalacak.

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