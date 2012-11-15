İslamafobi raporu: İslam dünyasında hoşgörüsüzlük ve dışlayıcılık artacak

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İslamafobi raporunda, farklı din ve medeniyetlerin bir arada hoşgörüyle yaşaması için, sosyal ve siyasi tüm kuruluşların ''yanlış algıya'' karşı durmasının önemi vurgulanırken; İslam dünyasında hoşgörüsüzlüğün ve dışlayıcılığın artacağı uyarısında bulunuldu.

İİT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, raporun sunum yazısında ırkçılık ve ayrımcılığa vurgu yaparak, İslam dünyasına karşı uygulanan hoşgörüsüzlüğün engellenmemesi durumunda, gelecekte İslam dünyasında hoşgörüsüzlüğün ve dışlayıcılığın artacağı uyarısında bulundu.

Beş farklı başlıktan oluşan raporda, Florida'da Kur'an-ı Kerim yakılması, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren 'Müslümanların Masumiyeti' filmi ve Fransa'da yayımlanan karikatür gibi konular ele alındı.

İslam karşıtı olgulara karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtilen raporda, farklı din ve medeniyetlerin bir arada hoşgörüyle yaşaması için, sosyal ve siyasi tüm kuruluşların ''yanlış algıya'' karşı durmasının önemi vurgulandı.

Raporda ayrıca, İslam'ın hoşgörü dini olduğu ve bir arada yaşamayı teşvik ettiğinin altı çizildi.