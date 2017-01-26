İlhan İrem ve Harun Tekin referandum kararlarını açıkladı

Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin ve sanatçı İlhan İrem, başkanlık anayasası referandumundaki tavırlarını açıkladı.

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Usta sanatçı İlhan İrem, sosyal medya hesabında referanduma karşı rengini açıkladı. İlhan İrem Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Laik, demokratik, özgür ve bağımsız Atatürk Cumhuriyeti için; Başkanlık Anayasasına hayır” ifadelerini kullandı.

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Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hakikaten bir soru sorulduysa, cevap hakikaten halktan bekleniyorsa ve çıkacak sonuç herkes için kritikse, özgürce tartışabilmek ilk şarttır.

"Derdi gerçekten daha adil, daha iyi yönetilen ve daha huzurlu bir ülke olan herkes, bu teklifin özgürce tartışılmasına destek vermelidir.

"Değişiklik teklifi dikkatlice okunursa, bu teklifin iktidarı, muhalefetiyle herkes için büyük tuzaklar içerdiği açıkça görülür.

"Özetle: aceleyle getirildi, itirazlar hiç dikkate alınmadı. Kim olduğu hiç fark etmez, bir kişiye bu kadar güç ve yetki verilmemeli. Hayır.”