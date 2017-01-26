Zülfü Livaneli: 20 yıl önce yazdığım 'başkanlık'la her yetkiyi tek kişiye veren model aynı mı; elbette HAYIR

Türkiye'de müziğe damga vuran, kitapları dünya dillerine çevrilen Zülfü Livaneli, 20 yıl önce Milliyet gazetesinde yayımlanan başkanlık sistemiyle ilgili yazısının sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine açıklamada bulundu. Milliyet'teki yazısında başkanlık sistemini tarif ettikten sonra "Böyle bir sistem bana bugünkünden çok daha doğru görünüyor, ne dersiniz?" diye soran Livaneli, bugün yayımladığı açıklamasında "Güçler ayrılığına, yargı bağımsızlığına, denge ve denetimin tam uygulandığı bir demokratik sisteme dayanan başkanlık ile bugün önerilen her yetkiyi tek kişinin eline verme modelinin aynı olması mümkün mü? Elbette HAYIR" diye yazdı.

Livaneli'nin Facebook sayfasından yaptığı açıklama şöyle:

20 yıl önce Milliyet'te yayınladığım bir yazımı, sanki gizli saklı bir şeymiş gibi "ortaya çıktı" diyerek tedavüle sokmuşlar. O yazıda gerekçelerini sayarak tartışmaya açmak istediğim sistem ile bugünkü anayasa değişikliği ile önümüze gelen anti demokratik sistemin hiç ilgisi yok. Güçler ayrılığına, yargı bağımsızlığına, denge ve denetimin tam uygulandığı bir demokratik sisteme dayanan başkanlık ile bugün önerilen her yetkiyi tek kişinin eline verme modelinin aynı olması mümkün mü?

Elbette HAYIR.

Abdulmecit Sivasi'nin dediği gibi "devlet zulm ile degil adl (adalet) ile ayakta durur." Bunun dışındaki bir anlayışa evet demem mümkün değil.

Livaneli'nin 20 yıl önce yayımlanan yazısı şöyle:

Kadınlardan yeni anayasa paketine şarkılı tepki: Ha ha ha ha hayır!