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Meltem Cumbul 11 maddede kendi gerekçelerini yazdı; "hayır" demezseniz ne olacak?

"Hayır demezseniz ekonomi tek adamın keyfine kurban edilecek; iflaslar, işsizlik ve yoksulluk gelecek!"

26 Ocak 2017 18:40

Nisan ayında yapılması planlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin referandumda "hayır" diyeceğini açıklayan Meltem Cumbul, gerekçelerini 11 maddede sıraladı.

Kişisel Twitter hesabından "Hayır demezseniz ne olacak?" sorusu altında paylaşımlarda bulunan Cumbul, "sistem değişikliğinin olması halinde ekonominin tek adamın keyfine göre vereceği kararlara kurban edileceğini, kriz, iflaslar, işsizlik ve yoksulluğun geleceğini" öne sürdü.

"Devlet parti devleti olacak. Başkan senin partinden değilse devlet kapısında yerin olmayacak" diyen Cumbul, "Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girecek. Buraların hepsi 'Başkanın Partisine' göre düzenlenecek" ifadesini kullandı.

Meltem Cumbul'un tweetleri şöyle:

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