İlhan Cihaner'i gözaltına alan polise yakalama kararı

Erzincan Ergenekon davasında dönemin Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i gözaltına alan eski Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü Murat Günbeyi hakkında 'FETÖ/PYD' soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Erzincan'da 2009 yılından İrtica ile Mücadele Eylem Planını uygulamaya koydukları iddiasıyla dönemin 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ve yine o dönem Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında Erzurum Özel Yetkili 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın açılmasında aktif rol oynadığı gerekçesiyle, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Günbeyi hakkında soruşturma başlatıldı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, iftira, kayda alınan konuşmaları yayınlamak' suçlamalarından Murat Günbeyi hakkında yakalama kararı çıkardı.

'FETÖ/PYD' soruşturması kapsamında Erzincan Ergenekon davasının tek şikayetçisi olan ve Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Özel Otlukbeli Eğitim Kurumları eski Müdürü Ahmet Demir, görevli olduğu Erzurum'da bir süre önce tutuklanmıştı.

AKP'den aday adayı oldu

Erzincan Ergenekon soruşturması kapsamında, Özel Yetkili Savcı Osman Şanal ile birlikte 6 Şubat 2010 günü Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i makamında gözaltına alan TEM eski Şube Müdürü Murat Günbeyi, 2011 Genel Seçimlerinde Erzurum'dan AK Parti'den aday adayı olmuş, son olarak atandığı Kilis Emniyet Müdürlüğünde 3 ay süreli sağlık raporu almıştı.

İlhan Cihaner "Kaçacaklar" demişti

Öte yandan Erzincan Ergenekon Davasında gözaltına alınarak tutuklanan dönemin Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, 6 yıl önce Erzincan’dan Adana’ya düz savcı olarak atanması üzerine basın mensuplarına bir açıklamada bulunmuştu. Cihaner "Bir kehanette bulunayım. Bu süreçte rol alan birçok insanın, çok uzak memleketlere kaçacaklarını şimdiden size söyleyebilirim. Ben burada saldırıya, açık bir hukuksuzluğa uğramış insanım. Bunların hesabını sorunca, bunun zamanı gelecek tabii ki, başkaları kaçacak, başkaları kurtulmaya çalışacak" demişti.

Süreç yargıtay kararıyla başladı

Yargıtay 11'nci Ceza Dairesi, 13 Kasım 2015'te CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın 'Ergenekon terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraatlarına karar verdi. Ayrıca 'Ergenekon terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla açılan soruşturma, kovuşturma evresinde hukuka aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle başta o dönemki özel yetkili Savcılar Osman Şanal ve Taner Aksakal olmak üzere yargı mensupları ile kamu görevlileri hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.