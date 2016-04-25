İlhan Cihaner davasının tek şikayetçisi 'FETÖ' üyeliğinden tutuklandı

Erzincan'da CHP'li milletvekili İlhan Cihaner'in de bulunduğu 14 kişinin yargılandığı Ergenekon davasının tek müştekisi olan Ahmet Demir 'FETÖ' üyeliğinden tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'nın haberine göre, Erzincan'da 2009 yılında "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nı uygulamaya koydukları iddiasıyla dönemin 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ve Erzincan Cumhuriyet eski Başsavcısı olan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında Erzurum Özel Yetkili 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın tek şikayetçisi olan Ahmet Demir, Erzincan'da başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gülen Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Özel Otlukbeli İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yaparken Erzincan Ergenekon davasında müşteki olarak yer alan Ahmet Demir, emniyet sorgusunun ardından dün adliyeye çıkarıldı. 43 yaşındaki Ahmet Demir, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, iftira, kayda alınan konuşmaları yayınlamak" suçlarından Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu.

Soruşturma kapsamında bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.