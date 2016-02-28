İlhan Cihaner davasının gizli tanığı savcı Bayram Bozkurt gözaltına alındı

Erzincan'da dönemin Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu Erzincan Ergenekon Davasında gizli tanık 'Efe' olarak ifade veren İliç eski Savcısı Bayram Bozkurt, gözaltına alındı.

Erzincan'da 6 yıl önce irtica ile mücadele eylem planını uyguladıkları iddiasıyla Orgeneral Saldıray Berk dışında Başsavcı İlhan Cihaner, MİT Bölge Müdürü Ş.D., Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay R.G.'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı.

Ergenekon davasına bakan Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi 13 Kasım 2015'te, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığı suçsuz bularak beraat etmelerine karar verdi.

Yargıtay'da görülen Erzincan Ergenekon davasının beraat ile sonuçlanması üzerine Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, gizli tanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bunun üzerine İliç eski Savcısı Bayram Bozkurt ile gizli tanık 'Munzur' olarak tanınan Z.K. gözaltına alındı.

Davayla ilgili verdiği ifadede 'Irticayla Mücadele Eylem Planı'nın Erzincan'da uygulandığını, askeri darbe yapmaya yeltendiklerini iddia eden Bozkurt, dün Ankara'da yakalandı. Soruşturma kapsamında dün gece Ankara'da gözaltına alınan Bozkurt, tarifeli uçakla bugün saat 13.40'da Erzincan'a getirildi. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havalimanından alınan Bozkurt, Erzincan Adalet Sarayı'na götürüldü. Aynı soruşturma kapsamında 'Munzur' kod adlı Z.K.'nın da 25 gün önce tutuklandığı belirtildi.

Görevi kötüye kullanmak ve rüşvet almak iddiaları nedeniyle Erzincan Ağır Ceza Mahkemesince 2010'da dava açılan İliç eski Savcısı Bayram Bozkurt, o dönem verdiği ifadede Ergenekon örgütüne karşı mücadele ve eylemlerini deşifre ettiği için hedef seçildiğini ileri sürmüştü. Bozkurt, "Sürekli takip edilmekteyim. Arabama iki defa kene konuldu. Beni takip eden bir araç daha arabamın fren sistemini arkadan bilgisayarla bozmaya çalıştı, el freni ve sigortalar attı" diye ifade vermişti.

Ergenekon Davası'da "Gizli Tanık Efe olarak ifade veren Bayram Bozkurt'un bir süre sonra görevinden ayrıldığı ve gizli tanık koruma kanunu çerçevesinde kimliği değiştirilerek savcı olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Bozkurt, daha sonra meslekten ihraç edilmişti.