T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li İlhan Cihaner: MİT'in önleyici dinlemeleri kara deliktir

CHP'li İlhan Cihaner: MİT, kod bir isim yazdırır. Başbakan, Cumhurbaşkanı ve ana muhalefet lideri dinlenebilir

24 Kasım 2013 01:03

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, MİT'in 'önleyici dinleme' gerekçesine dayanarak, Başbakan, Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Ana Muhalefet Partisi liderini dinleyebileceğini söyledi. "MİT, kod bir isim yazdırır. Başbakan, hatta Cumhurbaşkanı da dinlenebilir" diyen Cihaner , "Demokratik bir ülkede  bu kabul edilebilir mi? Bu dinlemeler kara delik" ifadesini kullandı.

CHP'nin, görevini bitiren TBMM Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu üyeleri İlhan Cihaner ve Erdal Aksünger, T24'ün MİT'in  hakim koordineli Taraf gazetesi yazarlarını dinemesine ilişkin haberini  değerlendirdi. Değerlendirmeler, MİT'in 'önleyici dinleme' adı altında sınırsız yetkisine  dikkât çekiyor.

 

Cihaner: Sorun hâkimin inceleme yapmaması

 

Dinlemelerdeki esas sorunun hâkimin önüne gelen dinleme taleplerini yeterince incelememesinden kaynaklandığını vurgulayan Cihaner, "Böyle bir talep önüne götürüldüğü zaman hâkimin inceleme yapması gerekir. Bu ister önleyici dinleme olsun isterse adli dinleme. Numara o kişiye mi ait. Bir başkasına mı ait? Hâkimin bunu incelemesi gerekir" dedi.

 

'Kod isim verilerek Cumhurbaşkanı da dinlenebilir'

 

MİT'in 'önleyici dinleme' kapsamında herkesi dinleyebileceğine dikkat çeken Cihaner, "Başbakanı, bakanları, hatta cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi lideri dinlenebilir. Kod bir isim yazdırılır. Bu  dinlemeler kara bir delik. Bu yüzden, hâkimin dinleme taleplerini bir süzgeçten geçirmesi lazım".

 

'Önleyici dinleme kararının kaçı reddedildi bilinmiyor'

 

Adalet Bakanlığı'na, "Önleyici inceleme ve adli dinleme de kaç talep oldu? Bunların kaçı mahkeme tarafından reddedildi" sorusu yönlendirdiğine dikkat çeken Cihaner, bakanlıktan bu sorularına yanıt gelmediğini söyledi.

 

'Kod verilmesi; kimliği gizlemez'

 

Mehmet Altan'ın 'pastör' kod adıyla dinlendiğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Cihaner, "Kod adı  verilmesi, kimlik bilgisi gerçeğini gizlemez. Kimlik bilgisi olmadan hat açamazlar."

"Önleyici dinlemede" dineme kayıtlarının hâkimin önüne getirilmediğini anlatan Cihaner, bu dinlemelerin hiç bir aşamasının kontrol edilmediğine dikkat çekti. Cihaner, MİT yönetmeliklerinin gizli olmasının  hukuk devletiyle  bağdaşmayacağını  vurguladı.

 

Aksünger: Kriptonun kod ismi istihbarata bildiriliyor

 

İzmir Milletvekili Erdal Aksünger de devlet yöneticilerinin kriptolu telefon kullansa bile, dinlemeden  kaçamayacağına  söyledi. Aksünger, "Bu kriptoların kod bilgileri de istihbarat birimlerine  bildiriliyor"  açıklamasını yaptı.

 

ETİKETLER

hüly akarabağlıchpmitilhan cihanerbakanlarhakimana muhalefet partisiliderlerdinlemetbmm

İlgili Haberler

MİT: Sahte isimle gazeteci dinlemeyi hâkimlerle koordineli yaptık!

MİT, gazeteci ve yazarları sahte isimlerle dinleme faaliyetinin, yargıyı aldatarak değil, 'hâkimleri koordine ederek' yapıldığını kayda geçirdi

CHP'den Başbakan'a: Hakimler MİT ile nasıl bir koordinasyona girdi?

T24'ün ortaya çıkardığı, MİT'in Taraf yazarlarını sahte isimle dinlerken hakimleri koordine ettiği savunması TBMM gündeminde. CHP, Başbakan'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi

MİT'in 'hakim koordine ederek' sahte isimle dinleme yapmasına HSYK incelemesi

HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur: Mahkeme mi kod isimleri kapattı, yoksa kod isimler doğrudan mı gönderildi? Bu detaylar önemli

BDP'li Hasip Kaplan: MİT'in sınırsız dinleme yetkisi var, komisyon kurulmalı

Hasip Kaplan: Terör bahanesiyle hakimler o kadar çok imza atıyorlar ki; bir hakim kendisiyle ilgili karara da imza atmış

Kılıçdaroğlu: MİT belgesi yargı-siyasi otorite ilişkisinin inkâr edilemez delili!

MİT yazısını değerlendiren Kılıçdaroğlu: Biz yıllardır Türkiye’de yargının siyasi otoritenin emrinde olduğunu, birlikte çalıştıklarını söylüyoruz ortaya çıkan belgeler bunun inkâr edilemez delilidir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24