CHP'li İlhan Cihaner: MİT'in önleyici dinlemeleri kara deliktir

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, MİT'in 'önleyici dinleme' gerekçesine dayanarak, Başbakan, Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Ana Muhalefet Partisi liderini dinleyebileceğini söyledi. "MİT, kod bir isim yazdırır. Başbakan, hatta Cumhurbaşkanı da dinlenebilir" diyen Cihaner , "Demokratik bir ülkede bu kabul edilebilir mi? Bu dinlemeler kara delik" ifadesini kullandı.

CHP'nin, görevini bitiren TBMM Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu üyeleri İlhan Cihaner ve Erdal Aksünger, T24'ün MİT'in hakim koordineli Taraf gazetesi yazarlarını dinemesine ilişkin haberini değerlendirdi. Değerlendirmeler, MİT'in 'önleyici dinleme' adı altında sınırsız yetkisine dikkât çekiyor.

Cihaner: Sorun hâkimin inceleme yapmaması

Dinlemelerdeki esas sorunun hâkimin önüne gelen dinleme taleplerini yeterince incelememesinden kaynaklandığını vurgulayan Cihaner, "Böyle bir talep önüne götürüldüğü zaman hâkimin inceleme yapması gerekir. Bu ister önleyici dinleme olsun isterse adli dinleme. Numara o kişiye mi ait. Bir başkasına mı ait? Hâkimin bunu incelemesi gerekir" dedi.

'Kod isim verilerek Cumhurbaşkanı da dinlenebilir'

MİT'in 'önleyici dinleme' kapsamında herkesi dinleyebileceğine dikkat çeken Cihaner, "Başbakanı, bakanları, hatta cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi lideri dinlenebilir. Kod bir isim yazdırılır. Bu dinlemeler kara bir delik. Bu yüzden, hâkimin dinleme taleplerini bir süzgeçten geçirmesi lazım".

'Önleyici dinleme kararının kaçı reddedildi bilinmiyor'

Adalet Bakanlığı'na, "Önleyici inceleme ve adli dinleme de kaç talep oldu? Bunların kaçı mahkeme tarafından reddedildi" sorusu yönlendirdiğine dikkat çeken Cihaner, bakanlıktan bu sorularına yanıt gelmediğini söyledi.

'Kod verilmesi; kimliği gizlemez'

Mehmet Altan'ın 'pastör' kod adıyla dinlendiğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Cihaner, "Kod adı verilmesi, kimlik bilgisi gerçeğini gizlemez. Kimlik bilgisi olmadan hat açamazlar."

"Önleyici dinlemede" dineme kayıtlarının hâkimin önüne getirilmediğini anlatan Cihaner, bu dinlemelerin hiç bir aşamasının kontrol edilmediğine dikkat çekti. Cihaner, MİT yönetmeliklerinin gizli olmasının hukuk devletiyle bağdaşmayacağını vurguladı.

Aksünger: Kriptonun kod ismi istihbarata bildiriliyor

İzmir Milletvekili Erdal Aksünger de devlet yöneticilerinin kriptolu telefon kullansa bile, dinlemeden kaçamayacağına söyledi. Aksünger, "Bu kriptoların kod bilgileri de istihbarat birimlerine bildiriliyor" açıklamasını yaptı.