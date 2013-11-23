BDP'li Hasip Kaplan: MİT'in sınırsız dinleme yetkisi var, komisyon kurulmalı

Hülya Karabağlı / Ankara

T24’ün özel haberiyle ortaya çıkan MİT'in, hakimlerle koordineli dinleme yapmasının Ankara’daki yankıları sürüyor. TBMM'de, muhalefetin şerhleriyle görevini tamamlayan Yasa Dışı Dinleme Komisyonu'nun BDP'li Üyesi Hasip Kaplan, " MİT'in 'önleyici dinleme' adı altında sınırsız bir dinleme yetkisi var. Sorun Meclis'te kurulacak bir 'denetim komisyonu' ile çözülebilir" dedi.

'Hakimlerle işbirliği çok vahim'

Mehmet Altan gibi bazı gazetecilerin kod adıyla dinlendiğinin komisyon çalışmalarında belgelerden anlaşıldığına dikkat çeken Kaplan, "Ama hakimlerle işbirliğini ilk kez öğreniyorum" dedi. Kaplan'a göre, bunlarla ilgili sorun "Meclis'te kurulacak bir 'denetim komisyonu' ile çözülebilir.

Hasip Kaplan, T24'ün ortayla çıkardığı dinlemelerde MİT ve hakim ilişkisi için, " Hakimler burada suç işlemiş oluyor" dedi. " Bu çok vahim bir durum" diyen Kaplan, MİT'in sınırsız dinleme yetkisine dikkat çekti. "MİT'in dinlemelerinde mahkeme kararı bile aranmıyor. İhtiyaç duymuyorlar. Çünkü, MİT, bunu 'önleyici dinleme' adı altında yapıyor. Her türlü dinlemeyi bu gerekçeyle yapıyor" dedi.

'MİT'in sınırsız bir dinleme yetkisi var'

"Bu o kadar olağan ki her ilde dinleme birimleri var" diyen Kaplan, bu dinlemelerin bir kaydının olmadığına dikkat çekiyor. Kaplan'ın değerlendirmeleri şöyle: Mahkeme kararıyla yapılan dinlemeler TİB Başkanlığı'nda bur süzgeçten geçirilmeye başladı. En azından, artık bunların kayıtları oluyor. Oysa, MİT'in 'önleyeci dinleme' gerekçesiyle yaptığı dinlemelerin hiç bir denetimi yok. Mahkeme kararı bu dinlemeler için gerekmiyor. Asıl tehlike burada. Organize suçlar, terörle mücadele bahanesiyle hakimler sınırsız ve sorumsuz dinleme kararı veriyor. 3'er, 6'şar aylık periyotlarla başlayan dinlemelerde süre uzadıkça uzuyor. Yıllarca dinlenenler var. Sorunun asıl kaynağı budur.

Komisyon çalışmasında yasa dışı dinlemelerin yüzde 90'nın kamu görevlileri tarafından yapıldığını tespit ettik. Bu nedenle, Meclis'te bir denetim komisyonu kurulmasını önerdik.

'Kendi telefonunun dinlenmesine imza atan hakim'

Terör bahanesiyle hakimler o kadar çok imza atıyorlar ki; bi hakim kendisiyle ilgili karara da imza atmış. Çünkü, terör bahanesiyle o kadar çok dosya car ki; bunları okumuyorlar. Bu hakim de kendisiyle ilgili inceleme kararına imza atıyor. Bu, bize gönderilen mahkeme kararlarında vardı. Biz de bunu komisyona sunduk."