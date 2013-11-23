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BDP'li Hasip Kaplan: MİT'in sınırsız dinleme yetkisi var, komisyon kurulmalı

Hasip Kaplan: Terör bahanesiyle hakimler o kadar çok imza atıyorlar ki; bir hakim kendisiyle ilgili karara da imza atmış

23 Kasım 2013 16:40

Hülya Karabağlı / Ankara

T24’ün özel haberiyle ortaya çıkan MİT'in, hakimlerle  koordineli  dinleme yapmasının Ankara’daki yankıları sürüyor. TBMM'de,  muhalefetin  şerhleriyle görevini tamamlayan Yasa Dışı  Dinleme Komisyonu'nun BDP'li  Üyesi  Hasip  Kaplan, " MİT'in 'önleyici  dinleme' adı altında  sınırsız bir dinleme yetkisi  var. Sorun  Meclis'te kurulacak  bir  'denetim  komisyonu'  ile çözülebilir" dedi.

 

'Hakimlerle işbirliği çok vahim'

 

Mehmet Altan gibi bazı  gazetecilerin  kod adıyla dinlendiğinin komisyon  çalışmalarında belgelerden anlaşıldığına  dikkat çeken  Kaplan, "Ama hakimlerle  işbirliğini ilk kez öğreniyorum" dedi.  Kaplan'a göre,  bunlarla ilgili  sorun  "Meclis'te kurulacak  bir  'denetim  komisyonu'  ile çözülebilir.

Hasip Kaplan,  T24'ün ortayla çıkardığı dinlemelerde  MİT ve  hakim ilişkisi için, "  Hakimler burada suç işlemiş oluyor" dedi. " Bu çok  vahim bir  durum"  diyen Kaplan,  MİT'in  sınırsız dinleme  yetkisine dikkat çekti. "MİT'in  dinlemelerinde  mahkeme  kararı  bile aranmıyor.  İhtiyaç duymuyorlar.  Çünkü, MİT, bunu  'önleyici dinleme' adı altında yapıyor.  Her türlü dinlemeyi  bu gerekçeyle  yapıyor" dedi.

 

'MİT'in sınırsız bir dinleme yetkisi var'

 

"Bu o  kadar olağan ki  her ilde  dinleme  birimleri var" diyen Kaplan,  bu dinlemelerin bir kaydının  olmadığına dikkat çekiyor. Kaplan'ın  değerlendirmeleri şöyle:  Mahkeme  kararıyla  yapılan dinlemeler  TİB Başkanlığı'nda  bur süzgeçten geçirilmeye  başladı. En azından, artık bunların  kayıtları  oluyor.  Oysa, MİT'in 'önleyeci dinleme' gerekçesiyle yaptığı dinlemelerin  hiç bir denetimi yok.  Mahkeme  kararı  bu dinlemeler  için gerekmiyor. Asıl tehlike burada.   Organize  suçlar, terörle  mücadele bahanesiyle  hakimler  sınırsız  ve sorumsuz  dinleme  kararı  veriyor.  3'er, 6'şar aylık  periyotlarla başlayan  dinlemelerde süre  uzadıkça uzuyor.  Yıllarca  dinlenenler var. Sorunun asıl kaynağı budur.

Komisyon çalışmasında  yasa dışı dinlemelerin  yüzde 90'nın  kamu görevlileri  tarafından yapıldığını tespit ettik.  Bu nedenle, Meclis'te bir denetim komisyonu  kurulmasını  önerdik.

 

'Kendi  telefonunun dinlenmesine imza atan  hakim'

 

Terör bahanesiyle  hakimler o kadar çok  imza atıyorlar ki;  bi hakim  kendisiyle  ilgili  karara  da imza atmış. Çünkü,   terör bahanesiyle   o kadar çok dosya car ki;  bunları  okumuyorlar.  Bu hakim de  kendisiyle ilgili  inceleme kararına  imza atıyor. Bu, bize gönderilen  mahkeme kararlarında vardı. Biz de bunu  komisyona sunduk."

 

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